食藥署抽驗691件禽畜水產品 全聯「龍虎斑」、金門漁會「五魚」爆違規

民眾購買魚肉、禽畜產品，最擔心吃下禁用藥物殘留。衛福部食藥署今公布今年7至8月禽畜水產品藥物殘留抽驗結果，共檢驗691件產品，其中5件不符合規定，合格率99.3%。5件違規產品全是魚類，包括午仔魚、黃花魚及龍虎斑，分別檢出不得檢出的還原型孔雀綠或還原型結晶紫，相關業者及養殖戶已遭地方政府裁罰，最高罰款12萬元。

食藥署指出，為確保民眾食用禽畜水產品安全，持續與各地方政府衛生局合作，針對進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳、大賣場及超市等通路進行抽驗，檢測動物用藥及農藥殘留是否符合規定。

食藥署公布「115年7-8月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，動物用藥殘留共抽驗691件，5件不合格，違規率約0.7%，另針對禽畜產品農藥殘留抽驗248件，結果全部符合規定。

違規名單中，苗栗縣頭份市場攤商販售的午仔魚，檢出還原型孔雀綠0.0009ppm，追查供應來源後，由屏東縣政府裁罰6萬元。台中市東國興漁業有限公司的冷凍三去黃花魚，檢出還原型結晶紫0.0011ppm，供應業者燒魚子商行遭台中市政府裁罰12萬元，為此次裁罰金額最高的案件。

另外，屏東縣興朋有冷凍食品行的三去午仔魚，檢出還原型孔雀綠0.0017ppm，遭裁罰3萬元。澎湖縣全聯文光分公司抽驗的龍虎斑，檢出還原型孔雀綠0.0006ppm，追查供應來源後，由高雄市政府裁罰6萬元。金門區漁會抽驗的五魚（午魚），同樣檢出還原型孔雀綠0.0006ppm，供應端由屏東縣政府裁罰6萬元。

孔雀綠及結晶紫均屬染料，過去曾被用於水產養殖防治病害，但因涉及食品安全疑慮，國內對相關藥物殘留採不得檢出的管理規定。這次檢出的還原型孔雀綠及還原型結晶紫，分別為孔雀綠及結晶紫在生物體內形成的代謝物。食藥署公布的5件違規產品，檢出濃度介於0.0006至0.0017ppm，均不符合規定。

食藥署提醒，食品業者販售禽畜水產品，應妥善保存發票、收據或其他進貨憑證至少5年，以利發生食安問題時追查供應來源，釐清責任。消費者在購買魚肉、禽畜產品時，應避免選購來源不明商品，優先選擇具有CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷標章、生產追溯QR Code的產品，或向信譽良好的商家購買，降低食安風險，保障自身權益。

食藥署公布「115年7-8月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，共檢驗691件產品，其中5件不符合規定。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布今年7至8月禽畜水產品藥物殘留抽驗結果。圖／食藥署提供