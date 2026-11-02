快訊

iPad mini 8電池容量縮水！網傻眼1處「16年沒進步」

好市多試吃出現「神品項」會員一喝驚呼：希望常駐

日經亞洲：傳日本台灣洽談全面貿易協議 最快年底簽署涉5大領域

聽新聞
0:00 / 0:00

食藥署抽驗691件禽畜水產品 全聯「龍虎斑」、金門漁會「五魚」爆違規

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署公布「115年7-8月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，有兩家業者的三去午仔魚，檢出還原型孔雀綠。圖／食藥署提供
食藥署公布「115年7-8月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，有兩家業者的三去午仔魚，檢出還原型孔雀綠。圖／食藥署提供

民眾購買魚肉、禽畜產品，最擔心吃下禁用藥物殘留。衛福部食藥署今公布今年7至8月禽畜水產品藥物殘留抽驗結果，共檢驗691件產品，其中5件不符合規定，合格率99.3%。5件違規產品全是魚類，包括午仔魚、黃花魚及龍虎斑，分別檢出不得檢出的還原型孔雀綠或還原型結晶紫，相關業者及養殖戶已遭地方政府裁罰，最高罰款12萬元。

食藥署指出，為確保民眾食用禽畜水產品安全，持續與各地方政府衛生局合作，針對進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳、大賣場及超市等通路進行抽驗，檢測動物用藥及農藥殘留是否符合規定。

食藥署公布「115年7-8月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，動物用藥殘留共抽驗691件，5件不合格，違規率約0.7%，另針對禽畜產品農藥殘留抽驗248件，結果全部符合規定。

違規名單中，苗栗縣頭份市場攤商販售的午仔魚，檢出還原型孔雀綠0.0009ppm，追查供應來源後，由屏東縣政府裁罰6萬元。台中市東國興漁業有限公司的冷凍三去黃花魚，檢出還原型結晶紫0.0011ppm，供應業者燒魚子商行遭台中市政府裁罰12萬元，為此次裁罰金額最高的案件。

另外，屏東縣興朋有冷凍食品行的三去午仔魚，檢出還原型孔雀綠0.0017ppm，遭裁罰3萬元。澎湖縣全聯文光分公司抽驗的龍虎斑，檢出還原型孔雀綠0.0006ppm，追查供應來源後，由高雄市政府裁罰6萬元。金門區漁會抽驗的五魚（午魚），同樣檢出還原型孔雀綠0.0006ppm，供應端由屏東縣政府裁罰6萬元。

孔雀綠及結晶紫均屬染料，過去曾被用於水產養殖防治病害，但因涉及食品安全疑慮，國內對相關藥物殘留採不得檢出的管理規定。這次檢出的還原型孔雀綠及還原型結晶紫，分別為孔雀綠及結晶紫在生物體內形成的代謝物。食藥署公布的5件違規產品，檢出濃度介於0.0006至0.0017ppm，均不符合規定。

食藥署提醒，食品業者販售禽畜水產品，應妥善保存發票、收據或其他進貨憑證至少5年，以利發生食安問題時追查供應來源，釐清責任。消費者在購買魚肉、禽畜產品時，應避免選購來源不明商品，優先選擇具有CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷標章、生產追溯QR Code的產品，或向信譽良好的商家購買，降低食安風險，保障自身權益。

食藥署公布「115年7-8月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，共檢驗691件產品，其中5件不符合規定。圖／食藥署提供
食藥署公布「115年7-8月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，共檢驗691件產品，其中5件不符合規定。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布今年7至8月禽畜水產品藥物殘留抽驗結果。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今公布今年7至8月禽畜水產品藥物殘留抽驗結果。圖／食藥署提供

食藥署公布「115年7-8月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，台中市東國興魚業有限公司的冷凍三去黃花魚，檢出還原型結晶紫0.0011ppm。圖／食藥署提供
食藥署公布「115年7-8月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，台中市東國興魚業有限公司的冷凍三去黃花魚，檢出還原型結晶紫0.0011ppm。圖／食藥署提供

抽驗 食藥署 全聯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國降血壓藥爆品質問題 2批號緊急回收 食藥署公布國內清查結果

美敦力31起靜脈支架展開不全 食藥署曝67醫院使用、國內尚無不良通報

撒尿牛丸無牛肉！河南爆黑心食安 雞頸泥扮純肉腸、工場污水橫流

寶林茶室案賠償遭質疑 北市法務局：混為一談恐誤導

相關新聞

《龍藏經》掀觀展熱潮 故宮規畫北院常設展、南院開放庫房

故宮《龍藏經》展覽受到關注，吸引民眾排隊參觀。故宮博物院長蕭宗煌今天在立法院教育及文化委員會表示，未來南院國寶館將成為108函《龍藏經》的常駐場所，並規畫開放庫房，讓民眾看見整套典藏的規模；北院也將設置小型常設展區，讓民眾有機會持續欣賞《龍藏經》之美。

食藥署抽驗691件禽畜水產品 全聯「龍虎斑」、金門漁會「五魚」爆違規

民眾購買魚肉、禽畜產品，最擔心吃下禁用藥物殘留。衛福部食藥署今公布今年7至8月禽畜水產品藥物殘留抽驗結果，共檢驗691件產品，其中5件不符合規定，合格率99.3%。5件違規產品全是魚類，包括午仔魚、黃花魚及龍虎斑，分別檢出不得檢出的還原型孔雀綠或還原型結晶紫，相關業者及養殖戶已遭地方政府裁罰，最高罰款12萬元。

本周2波東北季風影響北部下午起降雨漸增 周五起再一波影響到周日

本周受2波東北季風影響，中央氣象署預報員朱美霖上午指出，北部地區天氣及溫度會有起伏變化，其他地區偏向多雲到晴的天氣，但日夜溫差大。東北季風第一波今明影響，下一波是周五到下周日，影響時間比第一波長，迎風面陰雨天氣，海面風浪也會比較大。

珍奶一杯漲到200元！盧秀燕籲政府重視民生物價問題

餐飲業營運成本持續攀升，春水堂宣布11月1日起調整餐點及飲品價格，北區珍珠奶茶調漲至200元、御品牛肉麵漲至315元。台中市長盧秀燕今天呼籲政府應該更重視民生物價議題，並且拿出方法處理，不要讓升斗小民面對薪資沒有等比例調高，但是物價節節高漲的痛苦。

公費流感、新冠疫苗第二階段開打 萬家福、樂家康擴大接種站點

公費流感及新冠疫苗第二階段2日開打，康達盛通旗下萬家福與樂家康今年再度攜手疾管署推動疫苗接種服務，並擴大接種站點，發揮量販與超市通路深入社區的優勢，讓民眾在日常採買之餘，就能就近完成疫苗接種。符合資格且年滿18歲的民眾，同時接種流感及新冠疫苗，還可累積1,350健康幣。

桃機北跑道歲修明天啟動 夜間進行預計7個工作天完工

為維護跑道運作及飛航安全，桃園國際機場將自11月3日起進行北跑道年度歲修，針對跑道及滑行道重點區域進行預防性刨鋪作業，預計以7個工作日完成，施工作業期間南跑道維持正常運作。機場公司表示，針對此次歲修已成立專案小組，並完成各項應變規劃，確保不影響機場營運及航班起降。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。