桃機北跑道歲修明天啟動 夜間進行預計7個工作天完工

為維護跑道運作及飛航安全，桃園國際機場將自11月3日起進行北跑道年度歲修，針對跑道及滑行道重點區域進行預防性刨鋪作業，預計以7個工作日完成，施工作業期間南跑道維持正常運作。機場公司表示，針對此次歲修已成立專案小組，並完成各項應變規劃，確保不影響機場營運及航班起降。

機場公司指出，本次北跑道歲修利用既有凌晨1時至清晨6時30分，共5.5 小時的夜間例行關閉維護時段進行，排定於11月非周末假日之單數日施工。每日施工前均會就天候狀況等再評估確認，若經評估天候不佳或航班較多，則當日將暫緩施工。

跑道歲修為每年例行作業，機場公司已多次邀集民航局飛航服務總台、各航空公司、地勤公司及施工單位等召開工程協調會議，並保守估計以國慶連假疏運最大航班量進行營運影響評估，逐一確認各項執行環節，並成立專案小組強化橫向聯繫、即時協調施工作業，確保施工期間航班起降正常。

機場公司說明，桃園國際機場今年旅運量已於10月13日突破4,000萬人次，面對高頻次的航班起降，跑道定期維護更顯重要。飛航安全是機場營運的首要核心價值，透過此次歲修讓跑道以最佳狀態迎接耶誕跨年及春節旅運高峰，機場公司感謝旅客及機場大聯盟夥伴的支持與配合。