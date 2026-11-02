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公費流感、新冠疫苗第二階段開打 全聯120家門市設接種站

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
疾管署今年再攜手全聯共同合作推廣疫苗接種，「左流右新 護肺顧心」記者會，會中邀請衛生福利部次長莊人祥、全聯總經理蔡篤昌於現場接種流感及新冠疫苗。記者嚴雅芳/攝影
疾管署今年再攜手全聯共同合作推廣疫苗接種，「左流右新 護肺顧心」記者會，會中邀請衛生福利部次長莊人祥、全聯總經理蔡篤昌於現場接種流感及新冠疫苗。記者嚴雅芳/攝影

疾管署2日表示，為鼓勵符合公費接種資格民眾踴躍施打，疾管署今年再攜手全聯共同合作推廣疫苗接種，並於今日擴大第二階段公費流感、新冠疫苗開打對象，舉辦「左流右新 護肺顧心」記者會，呼籲符合第一與第二階段對象資格者，除了家中鄰近的合約院所外，也可利用全聯福利中心120家指定門市接種站就近接種疫苗，以及早獲得雙重保護力，並同時累積1,350健康幣。

衛福部次長莊人祥於會中特別感謝全聯福利中心自2017年開始與疾管署合作，投入企業資源推廣疫苗接種及健康資訊，守護民眾健康，今年更響應「健康幣」政策，與疾管署「聯守十年 健康保庇」，成為政府推動公共衛生政策的重要夥伴。

莊人祥強調，今日公費流感及新冠疫苗第二階段開打，除了第一階段的長者、幼兒、孕婦及慢性病患者等高風險族群仍可持續接種外，更擴大至50至64歲無高風險慢性病成人；該年齡層為家庭與職場的中堅力量，更應把握公費接種機會，為自己與家人增添健康防護。

全聯福利中心總經理蔡篤昌也表達，全聯很榮幸與疾管署攜手走過10年，也期望未來繼續為防疫貢獻心力。而今年全聯接種站數量及健康禮都再提升，全臺共安排120家門市（全聯106家、大全聯14家）供地方衛生局設置疫苗接種站，同時接種疫苗的朋友還能獲得「水果加倍」健康禮，讓民眾接種更便利、更健康；最後亦歡迎民眾踴躍累積健康幣至全聯通路使用。

擔任本次防疫大使的曹蘭也於現場響應「左流右新」接種疫苗，分享「先把自己活好，才有辦法照顧別人」的人生體悟，提醒大家不要把照顧自己認為是一件可以一直延後的心態，照顧好自己，才能有更多力量陪伴家人與所愛的人，並鼓勵50歲以上的民眾每年記得接種疫苗，維持自身強韌的免疫保護，抵擋疾病的威脅。

疾管署強調，流感與新冠病毒會隨時間產生變異，民眾每年接種當季最新型的疫苗，才能適時更新身體的保護力。建議民眾可先透過地方政府衛生局網站、疾管署「流感新冠肺鏈疫苗及流感藥劑地圖」（https://vaxmap.cdc.gov.tw/）、疾管家或1922防疫諮詢專線查詢鄰近合約院所，並提前電洽預約，以確保順利接種並節省等候時間。

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