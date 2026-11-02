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亞洲健康識能國際會議於清邁舉行 張武修獲卓越健康識能領航及領導獎

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
台灣健康識能與傳播學會理事長張武修獲得亞洲健康識能及泰國健康識能與推廣協會「卓越健康識能領航及領導獎」，感謝國內提升民眾健康識能，提高健康照顧效益。圖／台灣健康識能與傳播學會提供
台灣健康識能與傳播學會理事長張武修獲得亞洲健康識能及泰國健康識能與推廣協會「卓越健康識能領航及領導獎」，感謝國內提升民眾健康識能，提高健康照顧效益。圖／台灣健康識能與傳播學會提供

第12屆亞洲健康識能國際會議於泰國清邁舉行，台灣健康識能與傳播學會理事長張武修獲得大會以及泰國健康識能與推廣協會「卓越健康識能領航及領導獎」。張武修表示，台灣健康發展與醫療保健成就向來為國際重視，台灣健康發展核心之一就是民眾健康識能獲得重視，各醫院提升民眾健康識能，使民眾健康照顧效益提高。

張武修是現任台灣健康識能與傳播學會理事長，曾任第五屆監察委員，也是立法院厚生會全民健康識能推動委員會主任委員、秀傳醫療體系健康識能計畫主持人之一。

張武修過去14年不斷地在亞洲各國，除了台灣，也在越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、帛琉、美國、日本、哈薩克等國推動健康識能，努力不懈，並將健康識能的研究及推廣不斷提升應用在教育、體育、社會福利、及社區健康上面。

同時，張武修也在國內，包括秀傳醫療體系十個醫院，推動健康識能及社區健康識能的發展，並獲得總裁黃明和、營運長陳秀珠與各醫院院長大力支持。

張武修呼籲，近半世紀以來，台灣在紀健康事業的發展與教育上已經有極大的成就，如果能夠將民眾的健康識能再往上提升，台灣必能成為亞洲健康的寶石與山巔的堅石，並將台灣發展健康重視人民權利的成就，照亮亞洲各個社區和各個社會。

第12屆亞洲健康識能國際會議於泰國清邁舉行，台灣健康識能與傳播學會理事長張武修獲得大會以及泰國健康識能與推廣協會「卓越健康識能領航及領導獎」。</p><!--6--><p> 圖／台灣健康識能與傳播學會提供
第12屆亞洲健康識能國際會議於泰國清邁舉行，台灣健康識能與傳播學會理事長張武修獲得大會以及泰國健康識能與推廣協會「卓越健康識能領航及領導獎」。

圖／台灣健康識能與傳播學會提供

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