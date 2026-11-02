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洗桑拿激發免疫反應 可促進白血球循環

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
芬蘭健康科學研究指出，只要在三溫暖待上30分鐘並搭配短暫的冷水澡，便能在體內引發立即性的免疫反應。（Photo by Clay Banks on Unsplash under C.C License）
芬蘭健康科學研究指出，只要在三溫暖待上30分鐘並搭配短暫的冷水澡，便能在體內引發立即性的免疫反應。（Photo by Clay Banks on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

做桑拿流汗就能提升免疫力！芬蘭健康科學研究指出，只要在三溫暖待上30分鐘並搭配短暫的冷水澡，便能在體內引發立即性的免疫反應，使血液中的白血球數量顯著激增。這項研究結果已發表於專業期刊，為人們長期以來熱衷的熱療保健提供具體的科學佐證。

白血球對抗病原

ScienceAlert》報導，芬蘭研究團隊針對51名中年受試者進行實驗，安排他們在攝氏約73度的傳統三溫暖中停留30分鐘，並在過程中穿插一次短暫的冷水澡。結果發現，受試者在結束三溫暖後，血液中的白血球數量出現顯著激增，包含負責第一線防禦的中性球、有助於建立免疫記憶的淋巴球，以及吞噬病原體的單核球。

這種局部的熱壓力有助於將原本儲存在組織中的白血球釋放到血液循環中，其生理反應與人們在進行劇烈運動時的免疫激發機制相當類似。專家指出，當白血球離開儲存部位進入血液後，能更有效地在全身巡邏，以隨時應對潛在的細菌或病毒威脅，不過這波免疫激發通常在30分鐘內就會逐漸消退。

熱療反應類似運動

每日科學》報導，儘管研究也檢視了調節發炎與免疫協調的細胞激素，發現其平均水準變化不大，但部分細胞激素的濃度會隨著體溫的升高而有所改變，顯示熱療可能會透過不同的生理機制來影響免疫系統的不同層面。

雖然過去有觀察性研究發現經常洗三溫暖有助於降低肺炎等疾病風險，但科學家強調，單次三溫暖所帶來的免疫細胞變化僅屬短暫現象。未來，仍需更多研究來釐清長期規律的熱療是否能真正改善免疫功能或降低生病風險。

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