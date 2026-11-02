《龍藏經》掀觀展熱潮 故宮規畫北院常設展、南院開放庫房

故宮《龍藏經》展覽受到關注，吸引民眾排隊參觀。故宮博物院長蕭宗煌今天在立法院教育及文化委員會表示，未來南院國寶館將成為108函《龍藏經》的常駐場所，並規畫開放庫房，讓民眾看見整套典藏的規模；北院也將設置小型常設展區，讓民眾有機會持續欣賞《龍藏經》之美。

根據故宮資料，康熙六年（1667），在太皇太后孝莊文皇后的慈諭與方甫親政的康熙皇帝推動下，清宮啟動一項規模浩大的佛教文化工程——修造泥金寫本藏文《甘珠爾》（bka’ ’gyur），此即世人所熟知的《龍藏經》。這部鉅作耗費鉅資，動用無數頂尖藝匠與高僧參與，歷時兩年方成，旨在祈求皇圖永固、帝道遐昌，並以此鞏固當時滿蒙間的政治與宗教聯盟。

立委羅廷瑋質詢指出，《龍藏經》在社群平台分享及媒體報導帶動下，吸引不少民眾專程前往，甚至排隊數小時。觀展熱潮是好事，但這套經典的價值不只在於泥金書寫、精美裝幀，更涉及清初宗教信仰、宮廷文化，以及不同族群之間的政治與宗教交流，故宮應進一步將研究成果轉化為民眾容易理解的內容，並結合展覽、教育活動及校園推廣，讓更多孩子接觸文物背後的故事。

蕭宗煌表示，《龍藏經》不僅是一部宗教經典，也整合政治歷史、宮廷作法與工藝傳承，可說是宗教的大百科。此次展覽從書寫、裝幀及藝術等不同面向呈現，讓民眾更全面欣賞文物，未來也將持續推動相關展示與推廣。

蕭宗煌表示，未來故宮南院國寶館將成為全套108函《龍藏經》的常駐場所，除了展示文物，也將規畫更多開放活動，並研議開放庫房，讓民眾有機會走進收藏《龍藏經》的空間，親眼看見整套經典的規模與陣仗。他也說，《龍藏經》常駐南院，不代表北院就看不到，未來北院也將設置小型常設展區，讓民眾到訪時，仍能欣賞《龍藏經》的藝術與工藝之美。

他指出，南院目前已有《龍藏經》常設展區，但常設展往往在開館時受到關注，時間一久，民眾便逐漸淡忘。此次北院將整函經書連同經衣完整展示，讓觀眾對《龍藏經》有更廣泛的認識，也吸引海外人士關注。10月31日日本奈良藥師寺住持加藤朝胤長老率近40人到故宮進行寫經活動，顯示展覽的影響已延伸至國際。

《龍藏經》經函的第三層經衣－「黃緞織花祫經衣」，由清朝江南省的三處織造局進行製作，「以金線、絨線織造七龍綢布佛經包袱一百零八件」，十分精緻。記者蘇健忠／攝影

故宮院長蕭宗煌今天赴立法院教育及文化委員會進行業務報告。記者董俞佳／攝影