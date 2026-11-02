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「背單字顧腦本」醫：雙語者失智症狀平均延後約3.45年

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
衛福部新營醫院神經內科醫師王威仁說，長期使用雙語者的失智症臨床症狀，平均可能較單語者晚約3.45年出現，與大腦的「認知儲備」概念有關。記者謝進盛／翻攝
衛福部新營醫院神經內科醫師王威仁說，長期使用雙語者的失智症臨床症狀，平均可能較單語者晚約3.45年出現，與大腦的「認知儲備」概念有關。記者謝進盛／翻攝

國人失智者人數劇增，年長者更是高危險群；醫生表示，每天背幾個英文單字，不只是增加語言能力，也可能是大腦保養的一種方式，最新研究顯示，長期使用雙語者失智症臨床症狀，平均可能較單語者晚約3.45年出現。

衛生福利部新營醫院神經內科醫師王威仁指出，失智症是一種慢性進行性的神經退化疾病，學習外語需要記憶單字、理解語意、組織句子及反覆練習，能提供大腦多元認知刺激。即使年紀較大才開始學習，也不嫌晚。建議民眾從每天5至10個單字、簡單會話或喜歡的歌曲開始，不必追求速度或考試成績，重點是持續接觸新事物。

他指出，2026年刊登於「Aging, Neuropsychology, and Cognition」的研究發現，長期使用雙語者的失智症臨床症狀，平均可能較單語者晚約3.45年出現，與大腦的「認知儲備」（cognitive reserve）概念有關。

王威仁提醒，3.45年是雙語者與單語者在失智症臨床症狀出現時間上的群體差異，並不代表學習外語一定能預防失智，也不能推論晚年開始學習就能延後相同年數。維護腦健康仍須搭配規律運動、均衡飲食、良好睡眠、社交互動，以及控制高血壓、糖尿病與血脂異常等風險因子。

他表示，睡眠也是記憶形成的重要環節；2021年刊登於「Psychonomic Bulletin & Review」的系統性回顧與統合分析，整理25項研究、1396名成人資料，發現睡眠相較於清醒狀態，有助於新單字的學習與記憶鞏固。因此，白天學習、適度複習並維持規律且充足的睡眠，有助於學習效果。

新營醫院院長莊毓民也分享，自己50歲才開始學習日文，最初是透過喜歡的日文歌曲，反覆聆聽、查詢歌詞與單字，逐漸累積語言能力。他認為，學習不必從課本開始，從興趣出發更容易持續。50歲可以開始學日文，60歲也可以開始學英文，年齡不應成為停止學習理由。

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