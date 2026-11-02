流感、新冠疫苗打氣旺！10月爆打585萬劑 第二階段全聯送水果吸人潮

流感、新冠疫苗打氣旺。「左流右新 護肺顧心」公費流感、新冠疫苗第二階段接種今開跑，對象為50至64歲健康成人。今天上午，全聯南港旗艦店接種現場滿滿人潮，上午9點才開打，8點就有民眾在現場排隊，截至上午約10時30分，號碼牌已發到600多號。

衛福部次長莊人祥今天參與開打活動，他表示，為鼓勵符合公費接種資格民眾踴躍施打，2017年至今，全聯已與疾管署合作10年，今年再與全聯合作推廣疫苗接種，接種疫苗者都可獲得健康禮，內有2顆蘋果、2顆芭樂及1瓶礦泉水。

疾管署長羅一鈞說，依疾管署統計，今年10月1日至31日，流感疫苗已施打457萬6991劑，較去年447萬4723劑，增幅2.3%；新冠疫苗今年施打128萬2026劑，較去年97萬354劑，增加32.1%，兩種疫苗合計爆打585萬劑。目前流感疫苗仍有233萬劑、新冠疫苗115萬劑，疫苗數量充足。截至10月31日，65歲以上長者流感疫苗接種率41.1%，也高於去年同期40%。

「打針一定會緊張，所以我都會保持微笑。」莊人祥說，今年10月起接種疫苗可以獲得健康幣，流感、新冠疫苗同時施打就可獲得健康幣1350幣，而流感與新冠病毒會隨時間產生變異，民眾每年接種當季最新型疫苗，才能適時更新身體的保護力。

「先把自己活好，才有辦法照顧別人。」防疫大使曹蘭也於現場接種流感及新冠疫苗，並呼籲符合第一與第二階段對象資格者，除了家中鄰近的合約院所外，也可利用全聯福利中心120家指定門市接種站，就近接種疫苗，及早獲得雙重保護力。

全聯總經理蔡篤昌說，從約10年前開始與疾管署合作流感疫苗接種活動，自最先不到2000劑，至今已有120家門市加入，約可施打3萬劑，增加約15倍，即使新冠疫情期間，疫苗接種活動也沒有中斷，若是合併新冠、肺炎鏈球菌疫苗，施打疫苗總數已超過10萬劑。

蔡篤昌說，全聯與疾管署攜手走過10年，為防疫貢獻心力，今年全聯接種站數量及健康禮都再提升，全國共有全聯106家、大全聯14家，供地方衛生局設置疫苗接種站，同時接種疫苗的朋友還能獲得「水果加倍」健康禮，讓民眾接種更便利、更健康。最後歡迎民眾踴躍累積健康幣，12月1日即可至全聯通路使用。

疾管署副署長林明誠說，上周流感疫情下降且已低於閾值，預計本周持續下降，將連續兩周低於閾值，最快下周可望脫離流行期，流感、新冠疫苗的第一階段長者、幼兒、孕婦及慢性者等高風險族群仍可持續接種外，今天擴大至50至64歲無高風風慢慢性病成人，由於該年齡層為家庭與職場的中堅力量，更應把握公費接種機會，為自己與家人增添健康。

「左流右新 護肺顧心」公費流感、新冠疫苗第二階段接種今日開跑，對象為50至64歲的健康成人，今上午在接種現場，即使上午9點才開打，8點已有民眾在現場排隊，打氣十分踴躍。攝影／記者張文玠

「左流右新 護肺顧心」公費流感、新冠疫苗第二階段接種今日開跑，對象為50至64歲的健康成人，今上午在全聯南港旗艦店接種現場已是滿滿人潮，截至上午約10時30分，號碼牌已發到600多號。攝影／記者張文玠