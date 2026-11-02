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珍奶一杯漲到200元！盧秀燕籲政府重視民生物價問題
餐飲業營運成本持續攀升，春水堂宣布11月1日起調整餐點及飲品價格，北區珍珠奶茶調漲至200元、御品牛肉麵漲至315元。台中市長盧秀燕今天呼籲政府應該更重視民生物價議題，並且拿出方法處理，不要讓升斗小民面對薪資沒有等比例調高，但是物價節節高漲的痛苦。
春水堂昨天表示，近年原物料、人力與整體營運成本持續增加，在兼顧品質與長期經營的前提下，經審慎評估後，春水堂將自2026年11月1日起調整餐點與飲品價格，此次調整涵蓋八成以上品項，平均調幅約12%。以北區價格為例，珍珠奶茶（M杯）調整至200元，漲幅約5％；御品牛肉麵調整至315元，漲幅約19％，功夫麵則調整至135元，漲幅約12％。
針對珍珠奶茶漲價破200元，物價是否蠢蠢欲動？盧秀燕今天受訪表示，根據主計總處發布，已經連續4個月的外食費超過3%，這是非常驚人的幅度，一般百姓薪資沒有等比例調高，物價卻在不斷調高，政府應該更加關注民生物價議題，物價上漲了，民眾要怎麼生活。
盧秀燕指出，物價是全國連動，台中市政府雖然是地方政府，但注意到這個問題，率全國之先推出物調券，民眾100元可以換200元，把錢變大了，最近正發放第二波物調券，反映很好。盧也呼籲政府應該更重視物價問題，並且拿出方法處理，不要讓升斗小民面對薪水不佳，但是物價節節高漲的痛苦。
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