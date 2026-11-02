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本周2波東北季風影響北部下午起降雨漸增 周五起再一波影響到周日

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周受2波東北季風影響，北部地區天氣及溫度會有起伏變化，周一及周二東半部留意較大雨勢。聯合報系資料照
本周受2波東北季風影響，北部地區天氣及溫度會有起伏變化，周一及周二東半部留意較大雨勢。聯合報系資料照

本周受2波東北季風影響，中央氣象署預報員朱美霖上午指出，北部地區天氣及溫度會有起伏變化，其他地區偏向多雲到晴的天氣，但日夜溫差大。東北季風第一波今明影響，下一波是周五到下周日，影響時間比第一波長，迎風面陰雨天氣，海面風浪也會比較大。

朱美霖表示，台灣北邊有一道鋒面正在逐漸往東通過，後方的東北季風及冷高壓隨後南下，今明兩天受影響。

降雨趨勢，朱美霖說，今天桃園以北、東半部降雨逐漸增多，東半部有較大雨勢。周二桃園以北、東半部下雨，東半部有較大雨勢，南部山區午後陣雨。周三到周四東北季風減弱，東半部零星雨，周三南部山區午後陣雨。周五到下周日受第二波東北季風影響，桃園以北、東半部下雨，南部山區午後陣雨。

朱美霖指出，溫度部分，今明兩天北台灣高溫約24-26度；周三到周四東北季風減弱，西半部、東半部高溫可回升到28-30度。周五到下周日受第二波東北季風影響，北部及東半部溫度再度下降到25-26度。中南部大致多雲到晴天氣，高溫近30度，日夜溫差大。

此外，朱美霖表示，在台灣東方的煙花颱風，上午8時約在鵝鑾鼻東方2170公里海面上，目前是中度颱風，過去一段時間在硫磺島東南方海域滯留打轉，今明兩天會穩定往西北西方向移動，周三、周四往偏北到北北東方向前進，周四及周五會快往東北方移動，會逐漸變性為溫帶氣旋。颱風對台灣天氣沒有什麼影響，但會帶來長浪，今起到周五基隆、北海岸、東半部及恆春半島，都可能出現長浪，馬祖今天也有長浪。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 氣象署 鋒面

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