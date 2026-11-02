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連4漲！航空燃油附加費調整 長程航線漲為104美元每人出國成本再增加

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
航空燃油價格上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自11月8日起調漲，短程航線漲為40美元，長程航線漲為104美元。聯合報系資料照
航空燃油價格上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自11月8日起調漲，短程航線漲為40美元，長程航線漲為104美元。聯合報系資料照

航空燃油價格自8月起連4漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自11月8日起調漲，短程航線從37.5美元（約新台幣1222元）漲為40美元（約新台幣1303元），長程航線從97.5美元（約新台幣3176元）漲為104美元（約新台幣3388元），等於每人出國費用增加新台幣212元。

為適度維護消費者權益，全球絕大部分航空公司針對國際航線，都以收取燃油附加費方式因應。我國自2004年訂出統一公式，每個月初就中油公告的國際航空燃油牌價加以檢視，分為短程線與長程線收費。

民航局於2005年與國籍航空公司協調客運燃油附加費調整機制，以中油公司公告的國際航空燃油每桶牌價為收取基準，「未達40美元」為不收費的第1級距，「40美元-未滿50美元」為開始收費的第2級距，短程航線為5美元，長程航線為13美元；當油價每增加10美元時，短程航線增加2.5美元，長程航線增加6.5美元。

8月起因應航空燃油價格上漲，國籍航空燃油附加費連3漲，8月短程航線調漲為30美元（約新台幣977元），長程航線調漲為78美元（約新台幣2541元）；9月短程航線漲為32.5美元（約新台幣1059元），長程航線漲為84.5美元（約新台幣2753元）；10月短程航線調漲為37.5美元（約新台幣1222元），長程航線調漲為97.5美元（約新台幣3176元）。

交通部民航局今表示，依據中油今日公告的國際航線航空燃油價格，由每桶177.89元調漲為183.09美元（自第15級距調整為第16級距）。

國籍航空公司的國際航線客運燃油附加費短程航線由37.5美元（約新台幣1222元）調漲為40美元（約新台幣1303元），長程航線由97.5美元（約新台幣3176元）調漲為104美元（約新台幣3388元），本月8日起生效。

此外，民航局已請航空公司應以適當方式揭露相關背景資訊（如油料成本占總成本比例或計算方式等），以化解消費者疑慮，旅客亦可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。

航線 出國 油價

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