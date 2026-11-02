「中辣」志佳陽6山友夜間求援 雪管處提醒：單攻記得留時間下山

雪霸國家公園境內的台灣百岳之一的志佳陽大山，沿途多有陡高陡下路徑，是許多山友喜愛的「中辣」登山路線，今年6月初及10月底先後發生2起夜間求援事件，有6山友最後連夜摸黑被救下山； 雪管處特提醒，單攻志佳陽「記得留時間下山。」

雪管處表示，志佳陽標高3289公尺，單攻來回近13公里、高度落差超過1700公尺，路程不短、爬升也大，想要單日往返，除了體力要足夠，時間安排、裝備準備與天候狀況也都需要仔細評估。

據了解，今年6月初及10月底，志佳陽線先後發生2起夜間求援事件，分別有2名及4名山友需要協助下山。

雪管處指出，6月那次是回程時天氣轉差、開始下雨，山友衣服淋濕，手機已快沒電；10月這次是隊伍清晨出發單攻，手電筒電量用盡，加上體力不支，原地請求救援。這2起事件所幸經台中市政府消防局梨山分隊、保安警察武陵小隊及雪管處武陵管理站人員共同救援，6名山友最後都平安下山。

雪管處提醒，打算單日往返志佳陽大山的隊伍，行前請務必加強體能訓練，沿途看天氣調整行程；除攜帶頭燈和備用電池外，更要「預留時間下山」，如果行程比預期慢、體力下降，或是天氣不理想，該折返時就折返。