流感、新冠疫苗第二階段開打 羅一鈞：流感仍在流行期

公費流感及新冠疫苗第二階段今天開打，接種對象擴大至50歲以上民眾。疾管署長羅一鈞今天出席「左流右新、護肺顧心」接種記者會現場與知名藝人梁赫群一起接種，羅表示，今年流感疫苗已接種超過450萬劑，新冠疫苗也達128萬劑，分別較去年同期增加2%及32%，其中萬家福、樂家康今年擴大合作，全台將設置39處接種站，讓民眾採買之餘也能就近完成接種。他也提到，近期流感疫情有逐漸下降趨勢，但仍有兩周流行期，隨著選舉，人潮聚集、掃街及造勢活動頻繁，提醒民眾做好防護。

羅一鈞表示，公費疫苗今年從10月開打至今約一個月，流感疫苗已接種超過450萬劑，較去年同期增加2%，65歲以上長者接種率也已突破4成、達41.1%；新冠疫苗則已接種128萬劑，較去年同期增加32%。

羅一鈞指出，今年10月1日起推出健康幣，民眾接種流感疫苗可獲得450幣、新冠疫苗900幣，若完成兩種疫苗接種，再填寫問卷及下載APP，合計最高可獲得1650幣，預計12月1日起開放兌換，萬家福也將加入健康幣兌換通路，讓民眾接種疫苗後還能享有實際回饋。

羅一鈞說，近期流感疫情已逐漸下降，上周門急診就診人次降至9萬多人，先前高峰曾達13萬至14萬人次，雖然疫情已接近尾聲，但預估仍有約兩周流行期，加上近期選舉活動密集，人潮聚集、掃街及造勢活動頻繁，提醒民眾做好防護。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市人口約404萬人，目前有700多家醫療院所提供流感及新冠疫苗接種服務，也透過校園、長照機構、衛生所及社區接種站擴大服務範圍，讓民眾更方便接種。此次萬家福全台39處接種站中，新北市就有6處，且每個據點都將提供兩次接種服務。

陳潤秋也提醒，65歲以上長者是疫苗接種的重要族群，新北市另外推出長者接種抽黃金活動，11月、12月及明年1月都將舉辦抽獎，最大獎為價值6萬元的金元寶，鼓勵長者及早接種，為健康多添一層保障。

防疫大使梁赫群，說接種站直接設在賣場，「這個安排太有智慧了」，不必特地跑一趟衛生所，連交通費和時間都省下來。他也提醒，民眾每天搭捷運、逛街、吃飯，難免接觸不同人群，健康不能省，應從日常做好預防「健康跟福利一次打包帶回家！」

今天新店萬家福吸引不少民眾前來施打疫苗，60歲張太太說，每年都會來打疫苗，近期準備出國，希望能為自己增加更多防護力。

疾管署長羅一鈞（右）今天出席「左流右新、護肺顧心」接種記者會，現場接種疫苗。記者葉德正／攝影