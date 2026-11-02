聽新聞
0:00 / 0:00
影／公費流感與新冠疫苗二階開打 連鎖超市設站加碼健康禮
公費流感與新冠疫苗第二階段今天起擴大開打。衛福部疾管署再度攜手全聯福利中心舉辦「左流右新 護肺顧心」記者會，宣布公費施打對象擴大至50歲至64歲無高風險慢性病成人。全台共規畫120家全聯門市設立接種站，提供民眾就近施打。
衛福部次長莊人祥致詞表示，疾管署與全聯自2017年合作至今邁入第十年，感謝全聯持續投入企業資源投入公衛。莊人祥指出，50歲以上族群是家庭與職場的中堅力量，平時忙於工作與照顧家人，往往忽略自身健康，呼籲符合資格者把握機會「左流右新」同時接種，建立雙重保護力。
全聯總經理蔡篤昌表示，今年全台共120家門市（全聯106家、大全聯14家）配合衛生局設站，除可累積1350健康幣外，現場更加碼贈送兩顆蘋果、兩顆芭樂及一瓶礦泉水作為健康禮。防疫大使曹蘭今天也親自挽袖示範同時接種兩劑疫苗，提醒符合資格民眾及早施打提升免疫力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。