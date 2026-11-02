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影／公費流感與新冠疫苗二階開打 連鎖超市設站加碼健康禮

攝影中心／ 記者張文玠／台北即時報導
公費流感與新冠疫苗第二階段今天起擴大開打，醫護人員在全聯門市接種站為符合資格的民眾挽袖注射疫苗。 記者張文玠／攝影
公費流感與新冠疫苗第二階段今天起擴大開打，醫護人員在全聯門市接種站為符合資格的民眾挽袖注射疫苗。 記者張文玠／攝影

公費流感新冠疫苗第二階段今天起擴大開打。衛福部疾管署再度攜手全聯福利中心舉辦「左流右新 護肺顧心」記者會，宣布公費施打對象擴大至50歲至64歲無高風險慢性病成人。全台共規畫120家全聯門市設立接種站，提供民眾就近施打。 

衛福部次長莊人祥致詞表示，疾管署與全聯自2017年合作至今邁入第十年，感謝全聯持續投入企業資源投入公衛。莊人祥指出，50歲以上族群是家庭與職場的中堅力量，平時忙於工作與照顧家人，往往忽略自身健康，呼籲符合資格者把握機會「左流右新」同時接種，建立雙重保護力。 

全聯總經理蔡篤昌表示，今年全台共120家門市（全聯106家、大全聯14家）配合衛生局設站，除可累積1350健康幣外，現場更加碼贈送兩顆蘋果、兩顆芭樂及一瓶礦泉水作為健康禮。防疫大使曹蘭今天也親自挽袖示範同時接種兩劑疫苗，提醒符合資格民眾及早施打提升免疫力。

全聯總經理蔡篤昌（左）與衛福部次長莊人祥（右）手持「聯守十年 健康保庇」標語合影，宣布全聯門市接種站全面啟動。 記者張文玠／攝影
全聯總經理蔡篤昌（左）與衛福部次長莊人祥（右）手持「聯守十年 健康保庇」標語合影，宣布全聯門市接種站全面啟動。 記者張文玠／攝影

公費流感與新冠疫苗第二階段今天起擴大開打，醫護人員在全聯門市接種站為符合資格的民眾挽袖注射疫苗。 記者張文玠／攝影
公費流感與新冠疫苗第二階段今天起擴大開打，醫護人員在全聯門市接種站為符合資格的民眾挽袖注射疫苗。 記者張文玠／攝影

全聯總經理蔡篤昌（左）與防疫大使曹蘭（右）今天在記者會現場挽袖響應「左流右新」，同時接種公費流感與新冠疫苗。 記者張文玠／攝影
全聯總經理蔡篤昌（左）與防疫大使曹蘭（右）今天在記者會現場挽袖響應「左流右新」，同時接種公費流感與新冠疫苗。 記者張文玠／攝影

公費流感與新冠疫苗第二階段今天起擴大開打，醫護人員在全聯門市接種站為符合資格的民眾挽袖注射疫苗。 記者張文玠／攝影
公費流感與新冠疫苗第二階段今天起擴大開打，醫護人員在全聯門市接種站為符合資格的民眾挽袖注射疫苗。 記者張文玠／攝影

全聯總經理蔡篤昌（左三）、衛福部次長莊人祥（中）與防疫大使曹蘭（右三）等人今天出席記者會，共同宣示公費流感及新冠疫苗第二階段開打。 記者張文玠／攝影
全聯總經理蔡篤昌（左三）、衛福部次長莊人祥（中）與防疫大使曹蘭（右三）等人今天出席記者會，共同宣示公費流感及新冠疫苗第二階段開打。 記者張文玠／攝影

流感 公費 新冠疫苗

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