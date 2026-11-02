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飯前血糖、糖化血色素正常 卻胰島素阻抗異常？3萬筆健檢數據揭危機

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，近兩成受檢者即使飯前血糖與糖化血色素皆正常，仍有胰島素阻抗異常，單看血糖指標可能忽略的早期代謝變化。圖／123RF
醫師提醒，近兩成受檢者即使飯前血糖與糖化血色素皆正常，仍有胰島素阻抗異常，單看血糖指標可能忽略的早期代謝變化。圖／123RF

血糖正常就代表身體健康？聯安預防醫學機構分析2025年超過3萬名受檢者的健檢資料發現，近2成人飯前血糖及糖化血色素都在正常範圍，卻已出現胰島素阻抗異常，相當於每5人就有近1人潛藏代謝危機。醫師提醒，血糖尚未超標，不代表心血管沒有風險，若忽略早期代謝異常，長期恐增加糖尿病及心血管疾病風險。

聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，多數民眾拿到健檢報告，最關心的就是飯前血糖及糖化血色素，只要數值正常便認為健康無虞。不過，血糖只是反映身體代謝狀況的指標之一，即使檢查結果正常，也可能已經出現胰島素阻抗問題。

施奕仲說，胰島素主要功能是協助血液中的葡萄糖進入細胞，提供身體所需能量。當細胞對胰島素的敏感度下降，胰臟就必須分泌更多胰島素，才能維持正常血糖。從健檢報告來看，表面上血糖沒有異常，實際上身體可能已經需要付出更多代謝負擔，才能維持平衡。

臨床上可透過「胰島素阻抗指數」（HOMA-IR），輔助評估身體對胰島素的反應，及早發現血糖數值尚未反映的代謝變化，但這項指標仍須搭配其他檢查結果綜合判讀。施奕仲指出，胰島素阻抗不僅與糖尿病風險有關，也可能影響血管內皮功能。一旦代謝異常持續惡化，造成長期高血糖，可能透過「糖化終產物」及「氧化壓力」兩大機轉傷害血管。

施奕仲強調，糖化終產物可能使血管逐漸失去彈性，氧化壓力則可能促使自由基增加，引發慢性發炎及血管內皮損傷。長期下來，大血管病變可能增加冠狀動脈粥狀硬化、心肌梗塞及腦中風風險，小血管受損則可能影響腎臟及視網膜功能。這些血管病變會隨著代謝異常而惡化、尤其長期高血糖控制不佳時，相關風險可能逐漸升高。

施奕仲建議，除了關注血糖，也應留意血壓、膽固醇、三酸甘油脂、體脂肪及腰圍等指標。若已有胰島素阻抗異常，應由醫師評估整體代謝及心血管風險，及早介入健康管理。改善胰島素阻抗可從生活習慣著手，包括每坐30至60分鐘就起身活動、每周累積至少150分鐘中等強度運動，飲食減少含糖飲料及精製澱粉，多攝取蔬菜、全穀類及膳食纖維，並維持健康體重。

如何改善胰島素阻抗

1.調整飲食

建議蔬菜➔蛋白質➔澱粉的順序進食，減少血糖劇烈波動。多吃低GI與原型食物，避免精緻澱粉、含糖飲料。

2.規律運動

每周累積至少150分鐘的快走、游泳、騎自行車等中強度有氧運動，另搭配阻力訓練，增加肌肉量以提升基礎代謝。

3.控制體重

減重5%，有助於降低內臟脂肪、改善細胞敏感度。男性腰圍應控制在90公分以下、女性在80公分以下。

4.改善生活作息

維持每日7至9小時的充足睡眠，避免熬夜。

健檢 血糖 聯安預防醫學機構

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