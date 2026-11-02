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美國降血壓藥爆品質問題 2批號緊急回收 食藥署公布國內清查結果

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署指出，回收的美國降血壓藥產品，因溶離試驗未符合檢驗規格而啟動回收。聯合報系資料照
食藥署指出，回收的美國降血壓藥產品，因溶離試驗未符合檢驗規格而啟動回收。聯合報系資料照

衛福部食藥署表示，美國食品藥物管理局（FDA）10月26日發布藥品回收警訊，美國藥廠Macleods Pharma USA生產的三合一降血壓藥，因溶離試驗結果不符合規格，啟動兩批號藥品回收。經查，國內雖核准同成分、同劑量藥品，但尚未輸入台灣販售，確認問題批號未流入國內市場，民眾無須過度擔心。

食藥署指出，這次回收藥品為「Olmesartan Medoxomil, Amlodipine, and Hydrochlorothiazide Tablets 40 mg/10 mg/12.5 mg」，屬於治療高血壓的複方藥品，結合三種不同作用機轉的降血壓成分，分別為血管張力素II受體阻斷劑Olmesartan、鈣離子通道阻斷劑Amlodipine，以及利尿劑Hydrochlorothiazide，透過不同途徑協助控制血壓。

根據美國FDA回收資料，回收的產品分為30錠裝及90錠裝兩種包裝，批號分別為「12251163A」及「12251163B」，均因溶離試驗未符合檢驗規格而啟動回收。30錠裝3528瓶、90錠裝216瓶，合計3744瓶，並列為第二級回收。

食藥署表示，經清查國內藥品許可證，台灣核准的相關藥品為「脈思歐膜衣錠40/10/12.5毫克」，許可證字號為「衛部藥輸字第028932號」，適應症為治療高血壓，申請商為美時化學製藥股份有限公司。

食藥署進一步向美時化學製藥確認，業者表示，該項藥品目前尚未輸入台灣販售，美國回收的兩個問題批號也未輸入國內，不會影響台灣現有藥品供應及民眾用藥安全。

高血壓是常見慢性疾病，部分患者需要合併使用不同類型藥物，才能達到理想的血壓控制目標。醫療上使用複方降血壓藥物，可減少每日服藥顆數，提高用藥便利性，但患者仍須遵照醫囑規律服藥，不宜因國外藥品回收消息而自行停藥，以免造成血壓控制不穩。

食藥署強調，已於11月2日將相關回收資訊公布於官網「國外消費紅綠燈－國際藥品」專區，未來將持續掌握國際藥品安全警訊，並追蹤相關產品品質及國內輸入情形，確保民眾用藥安全。

食藥署 美國 高血壓

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