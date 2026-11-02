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機票又要變貴了！國籍航空燃油附加費11月8日起調漲

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
航空燃油價格上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自11月8日起調漲，短程航線漲為40美元，長程航線漲為104美元。聯合報系資料照
航空燃油價格上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自11月8日起調漲，短程航線漲為40美元，長程航線漲為104美元。聯合報系資料照

油價上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自11月8日起調漲，短程航線由37.5美元調升至40美元，長程航線由97.5美元調升至104美元。交通部民用航空局已要求業者充分揭露相關資訊，以維護消費者權益。

民航局2日表示，依中油當天公告，國際航線航空燃油每桶牌價由177.89美元調漲至183.09美元，燃油附加費由第15級距調升至第16級距，短程、長程航線分別調漲2.5美元與6.5美元，8日起生效。

民航局說明，該局2005年與國籍航空公司協調建立燃油附加費調整機制，以中油公告的國際航空燃油每桶牌價為收取基準。油價未達40美元為不收費的第1級距；40美元至未滿50美元為開始收費的第2級距，短程航線收5美元、長程航線收13美元；此後油價每增加10美元，短程航線增加2.5美元，長程航線增加6.5美元。

民航局另請航空公司以適當方式揭露背景資訊，例如油料成本占總成本比例或計算方式，以化解消費者疑慮。旅客也可洽各航空公司或至官網查詢相關資訊。

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