【重磅快評】忙著選舉忘卻民生 食油荒苦了百姓有誰聞問

嘉義食品材料行門口掛出的黑板上寫著「沒有油，油在對面」，其實對面是加油站，語氣充滿無奈且反諷。這個令人哭笑不得的場景，正是當前沙拉油缺貨的荒謬寫照。原本一桶22公升的營業用沙拉油，價格從750元一路漲破千元，甚至有錢也買不到。自助餐、炸物店叫苦連天，這場食用油荒，反映的是小老百姓每天的生計。

這場缺油風暴起源就是中聯油脂的食安事件。中聯油脂因產品被驗出致癌物苯駢芘超標，自今年7月1日起停工。由於中聯過去每月生產約8300公噸沙拉油，市占率高達三成左右，突然退出市場，國內營業用沙拉油供應立即出現巨大缺口。這麼大的產能缺口，不可能靠市場自然調節就能迅速補上，供應鏈從上游原料、精煉生產到中下游通路，都需要時間重新調整。

然而，問題既然早在7月就已浮現，政府的應變究竟有沒有跟上？經濟部雖然陸續協調大統益、長輝及台糖增產，每月合計增加4400公噸，也設立媒合窗口，協助餐飲、食品加工及團膳業者尋找貨源；10月起更將沙拉油進口關稅由5％調降為零，並協調第四季增加進口5000公噸。但這些措施提出來是一回事，能不能及時轉化為市場上買得到的油，又是另一回事。

進口跟不上，另一條路就是自產，但台糖的增產計畫也不順利。經濟部要求台糖增加原料採購及精煉產能，原本希望進一步增加每月500公噸供應量，卻因為粗油採購招標流標，計畫受到阻礙。台糖日前採購3000公噸粗油的招標案，因無廠商投標而宣告流標，預計11月4日重新招標。換句話說，政府寄望台糖補上部分缺口，連原料都還沒有順利到位，增產自然難以立即實現。

這正是整場油荒最值得檢討的地方。食安事件發生後，政府必須嚴格把關，問題油品該下架就下架，相關業者該停工就停工，這些都沒有妥協空間，但食安管制與民生供應並非只能二選一。當一家市占率高達三成的業者停工，政府難道不應同步盤點國內產能、原料庫存、替代進口來源及下游業者的實際需求？如果早已知道供應將出現重大缺口，為什麼進口、採購、增產及通路調度，不能更早、更積極地展開？

更何況，食用油不是什麼奢侈品，是餐飲業最基本的生產原料。自助餐要炸排骨、鹽酥雞要炸雞肉、早餐店要煎蛋，糕餅業者也離不開食用油。一桶油從750元漲到千元以上，大型食品業者或許還能設法吸收，對利潤本來就有限的小吃店、自助餐店，卻可能是壓垮營運的最後一根稻草。業者若無法自行吸收成本，最後就只能漲價，把成本轉嫁給消費者。從一桶沙拉油的短缺，到便當、炸物及各種外食價格上漲，進一步推升整體民生物價。

經濟部或許可以拿出增產數字、媒合成果及進口計畫，證明政府並非什麼都沒做。但人民要看的不是數字，而是市場上到底有沒有油可買。一場食安事件，考驗的不只是食品檢驗能力，更是政府維持民生供應的應變能力。一個早已知道的供應缺口，卻演變成業者四處找油、消費者承擔漲價的困局，不就反映官方的無能？

正值選舉將近，政治人物忙著跑行程、拚曝光、爭取選票，從中央到地方，政治攻防幾乎占據所有版面。沙拉油大缺貨的庶民之苦，是選舉熱鬧背後乏人聞問的角落。可是，對每天要開店做生意的庶民而言，政治人物在台上說了什麼，遠不如今天能不能買到油來得重要。