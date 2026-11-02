括約肌撐不住…屁放不停還超臭？醫揭可能元凶 飲料、口香糖都中

放屁本來是正常的生理現象，但如果經常不自覺排氣，甚至味道特別重，容易讓人陷入尷尬情境。大腸直腸外科醫師何建霖近日在社群平台Threads分享，正常清醒時，肛門括約肌會幫忙控制氣體排出，除非腸道氣體量太多，才比較容易憋不住。至於為什麼屁量多、味道又臭，其實和日常飲食及生活習慣大有關係。

屁量太多？先檢查飲食習慣

何建霖指出，豆類、牛奶、熟香蕉等食物較不容易消化，進入大腸後可能被細菌發酵，產生大量氣體。此外，吃飯太快容易吞進空氣，吃得太飽則可能增加消化負擔；汽水和口香糖也可能讓更多氣體或空氣進入肚子。

生活習慣也有影響，像是長時間坐著不動，可能讓腸道蠕動變慢；緊張、焦慮時，也可能因頻繁吞嚥而吞進更多空氣。平時不妨放慢吃飯速度、避免吃太撐，並適度起身走動，減少脹氣問題。

屁味特別臭？小心含硫食物、便秘

如果不是放屁次數多，而是每次排氣都臭得驚人，就要留意平常吃的食物。何建霖表示，紅肉、雞蛋，以及洋蔥、大蒜、花椰菜、豆漿、堅果和咖哩等，都可能與異味有關。腸道細菌分解這些食物中的相關成分時，可能產生帶有臭雞蛋味的硫化氫。

另外，部分口香糖、飲料會添加糖醇類代糖，例如英文名稱以「-ol」結尾的成分，這類物質不容易被人體完全吸收，進入腸道後可能發酵產氣。便秘也是常見的影響因素之一，糞便在腸道停留越久，越容易持續發酵，讓屁味更加明顯。醫師建議，可以適度攝取高纖食物、優格、優酪乳及益生菌，幫助維持腸道菌相。

一天放屁數次正常 長期困擾應就醫

何建霖提醒，一天排氣數次其實很正常，不必因為放屁而過度緊張。屁的臭味主要來自食物在腸道中的分解與發酵，如果經常脹氣、排氣過多或味道特別重，可以先從飲食及生活習慣調整；若始終沒有改善，建議就醫，請腸胃科或大腸直腸外科醫師進一步評估。

除了飲食影響，屁味異常也可能是腸道發炎的警訊。歐瀚文醫師指出，若放屁經常出現臭雞蛋味，可能與肉類攝取過多、蛋白質消化不完全有關；若帶有腐肉般的腥臭味，則可能涉及腸道菌相失衡，甚至出血或組織壞死，應盡快就醫檢查。想改善腸道狀況，可以留意肉類與蔬菜的攝取比例、適度補充鹽酸甜菜鹼 (Betaine HCl) 或蛋白酶，從源頭減少腐敗。另外也避免過量精製糖，並觀察是否對特定食物敏感。