快訊

19歲科大生回宿舍遭酒駕撞死！阿嬤一手帶大 原訂赴波蘭交換

學術江湖／因父77歲大劫預言 陳加忠2年9個月拚回博士

川普選情逆風！但民主黨爭取選民信任有難度？

聽新聞
0:00 / 0:00

括約肌撐不住…屁放不停還超臭？醫揭可能元凶 飲料、口香糖都中

聯合新聞網／ 綜合報導
屁量多、味道又臭，其實和日常飲食及生活習慣大有關係。圖／AI生成
屁量多、味道又臭，其實和日常飲食及生活習慣大有關係。圖／AI生成

放屁本來是正常的生理現象，但如果經常不自覺排氣，甚至味道特別重，容易讓人陷入尷尬情境。大腸直腸外科醫師何建霖近日在社群平台Threads分享，正常清醒時，肛門括約肌會幫忙控制氣體排出，除非腸道氣體量太多，才比較容易憋不住。至於為什麼屁量多、味道又臭，其實和日常飲食及生活習慣大有關係。

屁量太多？先檢查飲食習慣

何建霖指出，豆類、牛奶、熟香蕉食物較不容易消化，進入大腸後可能被細菌發酵，產生大量氣體。此外，吃飯太快容易吞進空氣，吃得太飽則可能增加消化負擔；汽水和口香糖也可能讓更多氣體或空氣進入肚子。

生活習慣也有影響，像是長時間坐著不動，可能讓腸道蠕動變慢；緊張、焦慮時，也可能因頻繁吞嚥而吞進更多空氣。平時不妨放慢吃飯速度、避免吃太撐，並適度起身走動，減少脹氣問題。

屁味特別臭？小心含硫食物、便秘

如果不是放屁次數多，而是每次排氣都臭得驚人，就要留意平常吃的食物。何建霖表示，紅肉、雞蛋，以及洋蔥、大蒜、花椰菜、豆漿、堅果和咖哩等，都可能與異味有關。腸道細菌分解這些食物中的相關成分時，可能產生帶有臭雞蛋味的硫化氫。

另外，部分口香糖、飲料會添加糖醇類代糖，例如英文名稱以「-ol」結尾的成分，這類物質不容易被人體完全吸收，進入腸道後可能發酵產氣。便秘也是常見的影響因素之一，糞便在腸道停留越久，越容易持續發酵，讓屁味更加明顯。醫師建議，可以適度攝取高纖食物、優格、優酪乳及益生菌，幫助維持腸道菌相。

一天放屁數次正常 長期困擾應就醫

何建霖提醒，一天排氣數次其實很正常，不必因為放屁而過度緊張。屁的臭味主要來自食物在腸道中的分解與發酵，如果經常脹氣、排氣過多或味道特別重，可以先從飲食及生活習慣調整；若始終沒有改善，建議就醫，請腸胃科或大腸直腸外科醫師進一步評估。

除了飲食影響，屁味異常也可能是腸道發炎的警訊。歐瀚文醫師指出，若放屁經常出現臭雞蛋味，可能與肉類攝取過多、蛋白質消化不完全有關；若帶有腐肉般的腥臭味，則可能涉及腸道菌相失衡，甚至出血或組織壞死，應盡快就醫檢查。想改善腸道狀況，可以留意肉類與蔬菜的攝取比例、適度補充鹽酸甜菜鹼 (Betaine HCl) 或蛋白酶，從源頭減少腐敗。另外也避免過量精製糖，並觀察是否對特定食物敏感。

腸道 食物 味道 香蕉 大蒜 汽水

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

感冒聲音沙啞別用氣音 醫揭「3行為」恐讓失聲更嚴重

眼皮腫一顆好痛！網友熱議TOP6「長針眼原因」 愛揉眼睛也中招？

用牙線流血、睡醒嘴有血腥味 恐是牙齦慢性發炎

醫師自稱「從不買鮮黃漂亮的香蕉」：挑對更能維持腸道正常運作

相關新聞

故宮研究大樓屋瓦滑落將全面汰換 蕭宗煌：不影響文物

國立故宮博物院研究大樓9月發生屋頂瓦片大片滑落，由於大樓地下室設有文物庫房，引發外界關切。故宮院長蕭宗煌今天赴立法院教育及文化委員會進行業務報告表示，已邀專家學者會勘，修復計畫獲文化局同意，正辦理設計監造案招標，將全面汰換屋瓦，確保文物及行人安全。

碳費審議會下午登場環團籲調升費率 碳費優惠門檻低企業恐躺平過關

環境部今天下午將舉辦今年第二次碳費費率審議會，預計將討論碳費費率的調整。環境權保障基金會及台灣氣候行動網絡研究中心今共同舉辦記者會表示，目前達成碳費優惠費率的門檻過低，部分前20大高碳排企業可輕鬆達成自主減量計畫的減碳目標，甚至有企業今年就已提前達成2030年的減碳目標，呼籲將現行每噸一般費率300元提高至1200元，優惠費率應同時研議提高，不讓企業抱持輕鬆且消極的減碳心態。

本周2波東北季風影響北部下午起降雨漸增 周五起再一波影響到周日

本周受2波東北季風影響，中央氣象署預報員朱美霖上午指出，北部地區天氣及溫度會有起伏變化，其他地區偏向多雲到晴的天氣，但日夜溫差大。東北季風第一波今明影響，下一波是周五到下周日，影響時間比第一波長，迎風面陰雨天氣，海面風浪也會比較大。

美國降血壓藥爆品質問題 2批號緊急回收 食藥署公布國內清查結果

衛福部食藥署表示，美國食品藥物管理局（FDA）10月26日發布藥品回收警訊，美國藥廠Macleods Pharma USA生產的三合一降血壓藥，因溶離試驗結果不符合規格，啟動兩批號藥品回收。經查，國內雖核准同成分、同劑量藥品，但尚未輸入台灣販售，確認問題批號未流入國內市場，民眾無須過度擔心。

珍奶一杯漲到200元！盧秀燕籲政府重視民生物價問題

餐飲業營運成本持續攀升，春水堂宣布11月1日起調整餐點及飲品價格，北區珍珠奶茶調漲至200元、御品牛肉麵漲至315元。台中市長盧秀燕今天呼籲政府應該更重視民生物價議題，並且拿出方法處理，不要讓升斗小民面對薪資沒有等比例調高，但是物價節節高漲的痛苦。

飯前血糖、糖化血色素正常 卻胰島素阻抗異常？3萬筆健檢數據揭危機

血糖正常就代表身體健康？聯安預防醫學機構分析2025年超過3萬名受檢者的健檢資料發現，近2成人飯前血糖及糖化血色素都在正常範圍，卻已出現胰島素阻抗異常，相當於每5人就有近1人潛藏代謝危機。醫師提醒，血糖尚未超標，不代表心血管沒有風險，若忽略早期代謝異常，長期恐增加糖尿病及心血管疾病風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。