故宮研究大樓屋瓦滑落將全面汰換 蕭宗煌：不影響文物

國立故宮博物院研究大樓9月發生屋頂瓦片大片滑落，由於大樓地下室設有文物庫房，引發外界關切。故宮院長蕭宗煌今天赴立法院教育及文化委員會進行業務報告表示，已邀專家學者會勘，修復計畫獲文化局同意，正辦理設計監造案招標，將全面汰換屋瓦，確保文物及行人安全。

蕭宗煌表示，研究大樓整建分兩期辦理，第一期已完工，第二期涉及庫房整建，目前正在發包。不巧今年9月發生屋瓦滑落，經檢視與固定屋瓦的木條、釘子腐朽有關，故宮已緊急提報修復計畫，預計明年完成招標。

立委郭昱晴、陳秀寶等人都關切修繕進度，以及是否影響大樓、有無防護措施。蕭宗煌表示，琉璃瓦屬建築裝飾，滑落並未影響辦公空間及地下室文物。陳秀寶也追問修復方式，蕭宗煌說，將打除既有防水層重新施作，琉璃瓦也將一併更新處理。

除屋瓦修復外，故宮也持續盤點典藏空間及保存需求。蕭宗煌報告時指出，院區推動新增庫房典藏空間，讓文物能在更寬裕的環境下貯存，並同步進行古籍文獻數位化，公開數位影像供外界使用。文物完成數位化後，可減少實體提件次數，降低提取、歸還過程中發生損壞的風險。

瓷器保存方面，故宮持續辦理庫房「改箱為櫃」前置作業，包括文物整飭及包裝改善，以符合當代預防性保存原則，優化典藏環境。同時完善庫房管理系統，規畫分區導入無線射頻辨識（RFID）管理機制，強化文物提件及典藏管理。

教育推廣方面，蕭宗煌表示，故宮將持續擴大青年及兒童參與博物館事務。北部院區辦理故宮校園大使、青少年文化大使等計畫，南部院區則透過青少年導覽培訓、小小博物館員等活動，增加年輕世代接觸文物、參與博物館的機會。