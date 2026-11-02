碳費審議會下午登場環團籲調升費率 碳費優惠門檻低企業恐躺平過關

環境部今天下午將舉辦今年第二次碳費費率審議會，預計將討論碳費費率的調整。環境權保障基金會及台灣氣候行動網絡研究中心今共同舉辦記者會表示，目前達成碳費優惠費率的門檻過低，部分前20大高碳排企業可輕鬆達成自主減量計畫的減碳目標，甚至有企業今年就已提前達成2030年的減碳目標，呼籲將現行每噸一般費率300元提高至1200元，優惠費率應同時研議提高，不讓企業抱持輕鬆且消極的減碳心態。

我國「碳費徵收費率」於2025年1月1日生效，一般費率每噸二氧化碳當量300元；優惠費率A符合「徵收對象溫室氣體減量指定目標」行業別指定削減率規定者，每公噸50元；優惠費率B為符合技術標竿指定削減率規定者，每公噸100元。

本屆碳費審議委員、環境權保障基金會主任湯琳翔指出，若依2024年的碳排放量估算，企業依優惠費率B繳費相較於一般費率，可為前20大高碳排企業共省下約170.5億元，更讓溫室氣體管理基金少獲得現有規模3倍以上的收入，但企業適用優惠費率B的超低門檻，不但讓企業認為減碳很便宜無須用心減碳，更讓政府損失鉅額原本可以加碼投資減碳的碳費收入。

此外，申請優惠費率B的338廠中，有285廠的減量幅度低於10%，占所有申請工廠約84%。 其中20大排碳大戶就占了79廠，可見實在過於寬鬆。

台灣氣候行動網絡研究員林雨璇指出，目前優惠費率A跟優惠費率B兩者每噸僅相差50元，但兩者所對應的減量要求卻存在顯著差距，現行費率的差距難以形成足夠誘因，促使企業選擇更具挑戰性的減碳目標。根據試算，若目前申請優惠費率B的企業均改採優惠費率A的減量標準，將有機會額外帶動近5700萬噸的減量潛力。

面對下午即將進行的碳費費率審議，今記者會共同主張，應提高碳費一般費率至1200元，並提高計畫已獲核定企業不照計畫執行的毀約成本；此外，應同步提高優惠費率B，一方面除可提高企業排碳成本，敦促企業加大力度減碳外，也可鼓勵企業轉向採用減量要求較為嚴格的優惠費率A，進一步增加減碳技術與設備投資。