看直線變彎曲、閱讀跳字、中央視野有黑點 黃斑部病變不治療恐失明

3C藍光加上紫外線雙重夾擊，黃斑部病變不再只是老年人的專利。眼科醫師提醒，黃斑部病變是視力喪失的原因之一，隨著年紀增加，濕性年齡相關性黃斑病變（nAMD）的罹病風險也隨之上升。其中，約六成可能合併「多足型脈絡膜血管病變」（PCV），這類病灶血管脆弱，容易滲漏或突然破裂出血，嚴重時視力可能在短時間內驟降，甚至造成永久性傷害。

中國醫藥大學附設醫院眼底病變尖端治療中心主任陳珊霓表示，PCV是濕性黃斑部病變的重要類型，因眼底脈絡膜出現異常息肉狀血管，容易發生滲漏、出血，造成視網膜水腫及視力受損。相較一般黃斑部病變，PCV患者發病年齡可能較輕，且病情變化快速，患者不乏工程師、職業駕駛等青壯年族群。

陳珊霓指出，PCV最大的危險在於病灶相當脆弱，即使定期追蹤，若未積極接受治療，仍可能突然破裂出血。一旦發生嚴重出血，視力甚至可能驟降至0.01以下，幾乎喪失辨識物體的能力，留下難以恢復的視力傷害。

不少民眾發現看東西模糊、直線變彎曲，常以為只是眼睛疲勞或年紀增長，因而延誤就醫。亞太視力健康調查顯示，60歲以上受訪者定期接受眼部檢查的比例不到六成，更有高達94%將視力下降視為自然老化現象，凸顯民眾對眼疾警訊的認識仍有不足。

近年PCV治療出現新進展，第19屆亞太玻璃體視網膜學會年會公布一項為期兩年的臨床研究，涵蓋台灣、日本、韓國等9個亞洲地區、共135名患者。結果顯示，治療約兩年後，患者最佳矯正視力平均改善7.3個字母，超過七成患者的視網膜未檢出積液。

研究也發現，86%的患眼息肉狀病灶呈現不活化狀態，其中62%病灶完全消退。符合延長給藥間隔標準的患者比例，也由第一年的51%提高至第二年的61%，顯示部分患者有機會在維持疾病控制的情況下，減少頻繁接受眼內注射的負擔。

陳珊霓說明，目前黃斑部病變治療以眼內藥物注射為主，另有光動力療法等選擇，醫師可依病灶特性與治療反應調整策略。民眾若出現視力突然模糊、影像扭曲變形、視野中央出現黑影或盲點，應盡速至眼科檢查，切勿自行認定只是老化。已確診黃斑部病變的患者，更應遵從醫囑規律治療，避免因延誤而錯失挽救視力的機會。