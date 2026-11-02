台灣東部海域規模4.8地震 花蓮宜蘭感震

2026年11月2日10時23分09秒，台灣東部海域發生一場規模4.8的淺層地震，震源深度約60.4公里，震央位於宜蘭縣政府東南方約56.6公里處。此次地震因震源深度屬於淺層，故有明顯搖晃感受，尤其花蓮與宜蘭地區感震較為明顯。中央氣象署監測顯示，此次地震最大震度為2級，屬於輕震。

最大震度2級地區:花蓮縣、宜蘭縣

在花蓮縣和平鄉及宜蘭縣南澳鄉與宜蘭市，一般民眾多感受到輕微搖晃，室內懸掛物品與電燈有輕微晃動。此震度屬於輕震範圍，通常無明顯災害，但提醒民眾保持警覺並遵循防震安全守則。

最大震度1級地區:新北市、桃園市、南投縣、台中市、台東縣

新北市、桃園市、南投縣、台中市及台東縣部分地區測得1級微震，僅有人靜止時感受到些微搖晃。此類震度通常不會造成不便或損害，民眾可正常活動。

此次地震規模4.8，震度均未達3級以上，尚屬輕微地震，尚無需啟動任何特殊應變措施。建議民眾平時應落實防震準備，例如熟悉避難路線及安全地點。遇地震時，室內請迅速採取「趴下、掩護、穩住」動作，避免靠近窗戶和易倒物品；室外應避免靠近建築物和高處懸掛物，選擇空曠安全處所暫避。

此外，地震後請注意官方訊息公告，檢查家中設備管線安全，避免二次災害發生。維持冷靜，做好自我保護，是因應地震最重要的原則。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）