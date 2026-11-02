80歲記憶力仍好！醫師揭「超級老人」關鍵 4日常習慣有助維持腦力

隨著年紀增長，不少人開始發現記憶力不如從前，常常話到嘴邊卻想不起來，或是走進房間後突然忘記原本要做什麼，難免擔心大腦是不是正在退化。不過，基因醫師張家銘指出，大腦可能比想像中更有修復能力，成年人仍可能保有產生新神經細胞的潛能。想維持良好認知功能，除了持續學習，也可以從運動、睡眠及飲食著手，醫師提供四個生活習慣建議，日常就能保養大腦。

成年人大腦仍可能產生新細胞 海馬迴是關鍵

張家銘在臉書粉專分享，2026年10月《新科學人》報導指出，大腦可能具有比過去認知更強的再生能力，而2025年《Science》及2026年《Nature》的研究，也陸續提供成年人仍可能具有神經新生能力的證據。

他解釋，大腦中負責協助記憶的重要區域是「海馬迴」，其中的齒狀迴可能保留具有生長潛力的細胞，這些細胞有機會逐漸發育成新的神經細胞，這個過程稱為「神經新生」。雖然目前仍有許多細節需要研究，但這些發現讓人們重新認識大腦的老化與修復能力。

80歲仍靈光 大腦具有認知韌性

張家銘表示，有些人即使年過80歲，仍維持良好記憶力，平時喜歡閱讀、旅行及學習新事物，思路甚至比年輕人還清楚，這類記憶力表現突出的長者被稱為「超級老人」。

他提到，2026年《Nature》期刊研究分析超過35萬個人類海馬迴細胞核，比較不同年齡、認知狀態及阿茲海默症患者的大腦變化，發現記憶力特別好的長者，在神經新生相關細胞及基因活動方面，呈現一些特殊表現。這可能與腦細胞健康、神經網路調整能力，以及有助維持和修復大腦的生理環境有關。

張家銘也點出「認知韌性」的概念，意指大腦即使面對老化與壓力，仍有能力維持正常運作。而大腦不只可能產生新的神經細胞，原有細胞也能重新調整彼此的連結，稱為「神經可塑性」。例如學騎腳踏車時，從一開始不斷失去平衡，到熟練後能自然騎乘，就是大腦神經網路逐漸調整的結果。因此建議年紀大仍要持續學習，大腦持續接受刺激，神經網路越有機會保持靈活。

醫師推薦4個習慣 幫助維持大腦健康

張家銘提醒，想照顧大腦，不一定要尋求特殊補品，日常生活就有不少可以著手的地方，建議養成以下4個習慣：

1. 每天快走20至30分鐘

不需要跑得很快，走到有點喘、但仍能說話的程度即可。規律運動有助改善血液循環及血糖調節，也與腦源性神經滋養因子（BDNF）的調節有關，有助維持神經細胞健康。

2. 維持充足睡眠

睡眠是大腦整理記憶的重要時間，建議盡量固定起床時間，早上接觸自然光，晚上減少滑手機，也避免太晚喝咖啡。一般成年人可朝每晚睡足7至9小時的目標努力。

3. 每天學習新事物

閱讀、學唱歌、練習舞步或學習新語言，都能讓大腦持續接受刺激。其中，跳舞還需要記憶動作、配合音樂、控制平衡及與人互動，能同時運用多種大腦功能。

4. 管理血糖、血壓及血脂

身體的代謝狀態也與大腦健康息息相關。飲食方面，可多攝取蔬菜、豆類、全穀類及優質蛋白質，減少含糖飲料與過度加工食品，維持良好的生活習慣。

另外，根據美國《福斯新聞》報導，一項歷時10年的最新醫學研究指出，65歲以上的長者如果經常在白天小睡，未來罹患失智症的風險可能會大幅增加。研究發現，幾乎每天小睡的人，失智風險比不小睡的人高出驚人的48％！不過專家也特別澄清，這並不代表「睡午覺會導致失智」，而是大腦神經細胞開始發生變化的「早期警訊」，相關徵兆甚至可能在正式確診前好幾年就已經出現端倪。專家建議，民眾若發現家中長輩原本沒有午睡習慣，卻突然開始頻繁在白天睡著，或者常常不自覺打瞌睡，不妨多加留意他們的認知健康狀況。