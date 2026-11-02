北台灣午後轉雨 賈新興：周五起北北基宜濕涼到雙11、低溫跌破20度

今起有2波東北季風南下，北台灣溫度變化大。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天午後北北基宜變天，下班迎風面轉雨。今天清晨空曠平地低溫約18到19度；中午過後東北風水氣進逼，新北、台北、基隆、宜蘭下班時間降雨機率顯著提高。

但第一波東北季風影響北台灣，中南部溫度不太受影響，南北溫差大。賈新興表示，北部溫度溜滑梯，台北昨天高溫達30.5度，今明兩天降至26到27度；周三、周四高壓出海短暫回溫飆破30度，溫差大。

緊接著周五偏強東北季風，北北基宜一路濕涼到雙11。賈新興表示，白天高溫僅剩24到27度，清晨與夜間低溫將直接跌破20度，下探19到21度，濕涼感受非常明顯。

至於高雄晴朗舒適，賈新興說，最近白天高溫維持28到30度，夜間22到25度，一路舒適到9號夜間才開始降溫轉涼，低溫降至22度，日夜溫差大。

賈新興指出，歐洲模式長期預警，最新預測顯示從11月6日起一路到12月15日，桃園以北及宜蘭降雨呈現「偏多趨勢」。

此外，有關煙花颱風動態，賈新興表示，煙花颱風遠在日本東南方遠海朝東北轉向遠離，對日本本土與台灣皆「完全無影響」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。