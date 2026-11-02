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換完尿布直接丟餐盤！家長離譜行徑曝光 店家停業消毒：已鎖定顧客

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超噁…換完尿布直接丟餐盤！家長離譜行徑曝光 店家停業消毒「已鎖定顧客」

聯合新聞網／ 綜合報導
新北三峽一間餐廳傳出顧客把嬰兒尿布丟進餐盤的離譜衛生事件，店家隨即丟棄餐具、停業消毒，並鎖定涉事顧客列入黑名單。 示意圖／AI生成
新北三峽一間餐廳傳出顧客把嬰兒尿布丟進餐盤的離譜衛生事件，店家隨即丟棄餐具、停業消毒，並鎖定涉事顧客列入黑名單。 示意圖／AI生成

新北市三峽區一間餐廳近日發生令人傻眼的衛生事件，有顧客疑似替嬰兒更換尿布後，竟直接將使用過的尿布放進餐盤，旁邊還留下大量衛生紙，讓其他民眾目擊後相當震驚，拍照PO上Threads，引發網友熱議。對此，店家「好適山坡 GUHill」表示，員工當天傍晚整理戶外座位時也被眼前景象嚇到，當下已將該桌整疊餐盤全數丟棄，並決定暫停營業一天進行全面消毒

見到誇張的畫面，不少網友撻伐，「超噁耶…有些餐廳禁止小孩真的是有原因的」、「一顆老鼠屎壞了一鍋粥，店家有夠倒霉」、「超沒水準」、「真沒水準，丟台灣人的臉」、「以前做婚宴，一堆衛生習慣驚為天人的爸媽，把換下來的尿布丟在桌子下面，不然就是藏在椅子跟椅子中間」。

店家事後進一步說明，雖然發現當下已經將餐盤全部丟棄，但為了讓往後到訪的客人都能安心用餐，仍在隔天完成所有餐具、餐盤及廚房的消毒作業。店家也感謝外界關注及聲援，並提醒顧客，若有尿布或其他不適合留在桌面上的垃圾，應投入戶外垃圾桶；若不清楚垃圾桶位置，也可以詢問工作人員，店員都願意協助。

此外，店家表示，事發後已調閱監視器畫面，並鎖定一組疑似涉事顧客，包含2對夫妻及2名孩童，但因為沒有留下對方的聯絡方式，目前無法直接聯繫。經過一天考量後，店家決定在員工內部群組公布該組顧客的影像，並將其列入黑名單，未來不再接待；至於是否將畫面公開到網路上，店家則表示暫時沒有打算進行公審，認為後續追究可能耗費不少時間與心力，也希望這次事件能讓大家更加重視公共衛生與用餐禮儀。

店家也強調，開店以來一直希望提供舒適、美味且適合全家大小同樂的空間，因此並未特別限制客群，無論是帶著寵物、孩子或親友前來，都歡迎入店消費。店家不希望因為少數顧客的不當行為，影響其他客人的用餐權益，也相信多數消費者都具備基本公德心。

最後，店家表示，未來將增加更多店內注意事項，提醒顧客共同遵守環境使用規範，維護舒適的用餐空間。不過，若日後再發生類似情況，店家將不再姑息，會進一步要求當事人賠償，希望所有客人都能共同維護公共環境，避免類似事件再次發生。

消毒 三峽

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