全台溫泉十大勝地！烏來為何衝進前段班？

全台溫泉勝地人氣大洗牌

時序入冬，正是安排溫泉之旅的好時機！浸泡在一池熱氣氤氳的泉水中，不僅能舒緩身心、卸下日常疲憊，還能結合周邊景點、在地美食與自然風光，規劃一趟愜意的冬日小旅行。台灣向來素有「溫泉王國」之稱，地熱資源豐富，泉質種類多元，從交通便利的都會溫泉區，到群山環繞的特色湯泉，各地都有值得探索的魅力，也為冬季旅遊提供更豐富的選擇。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於去年11月公布討論度最高的十大溫泉名所，當時由礁溪、北投、四重溪分別攻佔榜單前三名。時隔一年，除了宜蘭礁溪成功蟬聯冠軍，其餘溫泉勝地的排名則出現明顯變化。究竟這次哪些地區討論度攀升、又有哪些泡湯名所聲量驟降？本文帶你一探全台十大人氣溫泉勝地的最新排名。

No.10 金山｜新北

網路聲量：1,970筆

想泡溫泉，又想欣賞海岸風光，不妨安排一趟新北金山溫泉之旅。金山地處大屯山系地熱帶，擁有豐富多元的溫泉資源，包括全球罕見的海底溫泉，以及經典的硫磺泉、碳酸泉及鐵溫泉等，四種特色泉質一次滿足。此外，因金山享近海之利，周邊許多溫泉旅館特別規劃海景第一排的房型，讓旅客能同時邊泡湯邊賞海景，感受悠閒愜意的度假時光。

來到金山，除了泡湯外，也很適合將周邊景點與美食一併排進行程。對美食情有獨鍾的饕客，可前往熱鬧的金山老街，品嚐在地知名的金山鴨肉、古早味芋粿巧及巨大芋圓等小吃，感受老街獨有的生活氣息；若想換換口味、享受海鮮料理，也能順遊龜吼漁港，大啖當季萬里蟹及各式新鮮海產。從暖身泡湯到老街尋味，金山不只有溫泉，更能串聯美食與自然風光，讓一趟北海岸小旅行更加豐富。

No.9 埔里｜南投

網路聲量：2,331筆

說到南投埔里，多數人會想到好山好水、清新的空氣，以及四季各有風情的田園景致。不過，其實埔里也有相當豐富的溫泉資源，非常適合安排一趟結合泡湯與鄉間漫遊的小旅行。當地溫泉以碳酸氫鈉泉為特色，泉水清澈無臭，觸感滑順，泡起來滑嫩不黏膩，也有助於滋潤肌膚，因此又享「美人湯」的稱號。這裡的泉溫大約落在38至42度之間，即使是夏日浸泡也不會過於悶熱，可說是個四季皆宜的泡湯勝地。

此外，埔里溫泉多半依山傍水，周邊還結合了花卉產業、生態農場及在地人文景點，讓旅客在享受泡湯樂趣之餘，也能順道走訪自然景觀與特色景點，感受埔里獨有的悠閒氛圍，讓埔里成為名副其實的花與溫泉之鄉。

No.8 陽明山｜台北

網路聲量：2,631筆

陽明山溫泉又稱前山溫泉，與北投、關子嶺、四重溪並列為台灣四大名湯。其地處大屯火山地帶，豐富的地熱資源孕育出多樣化的泉質，包括白磺溫泉、青磺泉、鐵磺溫泉等。其中，又以白磺泉為大宗，乳白色的泉水帶有淡淡硫磺氣味，因色澤如牛奶般潔白，素有「牛奶湯」之稱。

除了豐富多元的泉質，陽明山得天獨厚的山林環境，也是吸引旅客前來的重要原因。當地溫泉旅宿多沿著山勢而建，不少業者還特別規劃景觀湯屋，透過大片玻璃窗將周圍的自然風光引入室內，讓旅客一邊泡湯，一邊欣賞窗外的蓊鬱綠意與山間雲霧。若恰逢春季造訪，還能順遊陽明山賞櫻，在粉嫩花海與翠綠山景的陪伴下，為泡湯行程增添幾分浪漫氛圍。

No.7 關子嶺｜台南

網路聲量：2,737筆

關子嶺溫泉早在日治時期便已聲名遠播，發展至今，仍是台灣南部相當知名的泡湯勝地。該區泉質屬弱鹼性碳酸泉，因夾帶地下岩層中的泥質與豐富礦物質，使其泉水呈現特殊的灰黑色，所以又有「黑色溫泉」及「泥巴溫泉」的別稱。這類特殊泥漿溫泉在全球相當罕見，目前全球僅有三處，包括義大利西西里島、日本鹿兒島與台灣關子嶺。

此外，關子嶺溫泉自古便享有「天下第一靈泉」的美譽，吸引不少外地遊客慕名而來。對於喜歡探索特色溫泉的旅人來說，這裡絕對是南台灣泡湯行程中值得造訪的一站。網路上也有不少網友分享實際體驗，「關子嶺洗完皮膚都超滑」、「推薦關子嶺景大溫泉，泥漿溫泉很讚還可以電療」、「全世界只有三處欸，泡爆」。

No.6 知本｜台東

網路聲量：3,284筆

台東知本溫泉是東台灣頗具代表性的泡湯勝地，不僅享有「東台第一景」的美譽，更名列臺灣八大名景之一。當地泉質屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，泉質觸感滑潤，因而享有「美人湯」的美譽。早在日治時期，知本便以豐沛的泉源聞名，歷經多年發展，如今已形成完善的溫泉觀光聚落。知本住宿選擇從價格親民的老字號旅館，到設備完善的溫泉度假飯店一應俱全。像是知本老爺大酒店、知本金聯世紀酒店等業者，皆提供不同類型的泡湯設施，方便旅客依喜好與需求安排。

除了享受溫泉，知本周邊也有不少自然景點值得探訪。旅客可以走訪知本國家森林遊樂區，漫步林間步道、感受山林氣息；想拍照打卡的話，則可前往知本天山農場，欣賞金針花盛開時的夢幻景緻；此外，知本林道瀑布也是親近山林的好去處，不僅沿途可觀察豐富的生態景觀，同時還能感受瀑布奔傾瀉而下的震撼景象，為知本溫泉之旅增添不同的體驗。

網路聲量：3,443筆

提到北部泡湯名所，烏來可說是最具代表性的指標之一。在2026年全台十大溫泉勝地排名中，烏來從去年的第八名一口氣躍升至前段班，成為今年榜單上最亮眼的聲量黑馬。當地溫泉旅宿密度極高，一棟棟建築沿著山勢而建，不少湯屋還特別規劃半露天浴池或全景落地窗設計，讓旅客在泡湯的同時，也能將山林與溪谷交織的自然絕景一同收進眼底。

而除了泡湯外，還能順道漫遊烏來老街，品嚐最道地的原住民風味小吃，感受遠離喧囂的悠閒時光。不少網友也大推表示，「烏來真的讚，泡完順便逛老街」、「問就是烏來，每年至少去一次」、「超愛烏來，邊泡湯邊賞景超chill」。

No.4 四重溪｜屏東

網路聲量：3,707筆

位於屏東車城的四重溪溫泉，是南台灣歷史悠久的泡湯勝地，每逢冬季氣溫驟降，便吸引不少外地遊客慕名而來。四重溪泉質屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，泉水清澈，富含多種礦物質，泡湯後觸感滑順，因此也常被稱為「美人湯」。

值得一提的是，每年冬季登場的四重溪溫泉季，更是當地一大亮點。活動結合光影藝術裝置、溫泉市集與日式風情公園，將原本靜謐的小鎮妝點得格外熱鬧，入夜後更成為遊客拍照打卡的熱門去處。今年溫泉季預計於12月4日開跑，活動一路延續至明年的3月1日，無論白天安排泡湯行程，或晚上漫步園區欣賞燈光展演，都能感受四重溪獨有的冬日風情。

No.3 北投｜台北

網路聲量：5,947筆

不同於其他偏遠的溫泉區，北投最大的優勢就在於交通便利，只要搭乘台北捷運即可輕鬆抵達，不必長途跋涉，隨時就能安排一趟說走就走的泡湯小旅行。當地泉質相當豐富，主要分為白磺泉、青磺泉與鐵磺泉，三種特色各異。其中，白磺泉因泉水呈現乳白色，又被稱為「牛奶湯」，是北投多數飯店最常使用的泉質；青磺泉呈清澈微綠色澤，據臺北市政府產業發展局指出，全亞洲僅北投地熱谷與日本秋田玉川溫泉可見，泉質可說相當罕見珍貴；至於鐵磺泉則因含有鐵質成分，呈現淡褐至黃褐色澤，也形成北投多樣的溫泉特色。





除了豐富的溫泉資源，北投也保留大量日治時期的建築，為這座溫泉小鎮注入濃厚的人文氣息。實際走訪北投溫泉博物館及周邊街區，沿途可見日式建築與自然景觀交織的風貌，彷彿一秒穿越時空來到昭和時代。無論是想找間湯屋享受片刻悠閒，或安排一趟結合歷史巡禮與美食的輕旅行，北投都能以便利的交通與豐富的旅遊選擇，成為北部人冬季泡湯的熱門去處。

No.2 谷關｜台中

翻攝官網／谷關溫泉飯店

網路聲量：7,457筆

谷關是中台灣最古老的溫泉代表，其泉源開發可追溯至日本明治時代，因此也享有「明治溫泉」的美名。當地泉質屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，浸泡後可使肌膚觸感滑潤，深受不少女性族群的青睞。值得一提的是，谷關從去年的第四名躍升至第二名，以7,457筆聲量僅次於礁溪，超車北投與四重溪，成為今年最狂的聲量黑馬之一。

谷關位於台中和平區，四周群山環抱，沿著大甲溪而建，山林綠意與溪谷景致構成當地獨有的度假氛圍，也讓溫泉旅宿成為此處最具代表性的觀光特色。不少業者更善用得天獨厚的地理優勢，透過大片落地窗將戶外的自然景觀引入室內，讓旅客在浸泡暖湯的同時，也能靜賞窗外的層層山巒與溪谷風光。想延伸旅程，也能順遊八仙山國家森林遊樂區、捎來步道等周邊景點，為泡湯之旅增添一點山林探索的樂趣。

No.1 礁溪｜宜蘭

網路聲量：13,194筆

溫泉霸主出爐！宜蘭礁溪不只是榜單中唯一聲量破萬的溫泉勝地，今年更以13,194筆討論度蟬聯人氣冠軍，從2024年起，至今已連續三屆穩坐全台最熱門溫泉區寶座，人氣始終居高不下。不同於偏遠山區的溫泉勝地，礁溪是台灣少見的平地溫泉，從礁溪火車站步行約十分鐘即可抵達溫泉區，交通便利性極高。當地泉質屬碳酸氫鈉泉，泉水清澈無色，浸泡後可感受到皮膚滑順細緻，因此又有「美人湯」的美譽。

礁溪溫泉觀光發展成熟，從價格親民的個人湯屋、保留傳統風情的老牌溫泉旅館，到設施完善的五星級度假飯店一應俱全，提供不同預算與需求的住宿選擇。不少溫泉會館更結合周邊自然景觀，規劃戶外露天風呂、景觀浴池及大片落地窗房型，讓旅客泡湯時也能盡覽宜蘭的蓊鬱山林之美。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月27日至2026年10月26日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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