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今起2波東北季風南下 吳德榮：周五這波比較濕涼

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天及周五有2波東北季風影響，迎風面天氣轉變，北台氣溫略降。聯合報系資料照
今天及周五有2波東北季風影響，迎風面天氣轉變，北台氣溫略降。聯合報系資料照

北台灣要變天了，今天及周五有2波東北季風影響，迎風面轉雨降溫，周五第二波天氣更濕涼，民眾要注意適時增減衣物，避免感冒。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地晴朗，下午東北季風南下，北台雲量漸增、氣溫漸降；晚起至明日大台北、東半部轉有局部短暫雨的機率。今日白天偏熱、晚偏涼；明日北台稍轉涼，中南部白天熱、早晚涼。

今日各地區氣溫如下：北部18至30度、中部19至34度、南部21至35度及東部18至33度。

吳德榮指出，周三、周四東北季風減弱，水氣減少，天氣好轉，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。周五至下周日(6至8日)另一波東北季風南下，影響比較久、水氣也逐漸增多，迎風面有局部短暫雨，北台轉涼。

此外，吳德榮說，最新(2日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，今日太平洋高壓再增強，中颱「煙花」路徑轉偏西，明起逐漸轉北、再轉向東北大迴轉，並將逐漸減弱。最新(1日20時)歐洲(ECMWF)AI模式模擬顯示，「煙花」系集平均路徑與「路徑潛勢預測圖」類似；系集成員分散兩側，顯示模擬路徑的「不確定性」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 吳德榮 中央大學

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