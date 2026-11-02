健康你我他／老公瘋AI短劇 帶他旅行欣賞真實世界

不論在公園裡，還是停等紅燈時，經常看到人手一機在追看AI短劇，儼然成了一股風潮。我們家也有一位重度成癮者，就是我的老公，追AI短劇幾乎成了他的生活重心，到了廢寢忘食的地步。他不但自己看，還會「呷好鬥相報」，推薦我看他認為精采的短劇，甚至主動幫我下載相關App。

雖然我也喜歡追劇，但有老公這個前車之鑑，實在不敢輕易踏進這個世界，萬一我也沉迷了，家裡的大小事豈不都要停擺？因此，我得克制自己，還得想辦法把老公從短劇的世界裡拉回來。

我認為最有效的方法，就是帶他出門旅行。於是開始規畫國內外的旅行，將自然風光列為優先選擇，與其苦口婆心地勸他少看手機，不如安排一些戶外活動，讓他自然而然地轉移注意力。既然花了時間與金錢出遊，總不能一路上仍盯著手機看短劇。老公終於有機會把目光從手機螢幕移開，重新看看身邊的世界。

規畫旅行並不輕鬆，不但得花時間做功課，也所費不貲。但只要能讓老公走出家門，減少對手機的依賴，這些付出就有了意義。

追劇可以是生活的調劑，卻不該成為生活的全部。「走出家門，看看真實世界的山光水色」，這是我對AI短劇上癮的老公，最實際也最有意義的自救之道。