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用牙線流血、睡醒嘴有血腥味 恐是牙齦慢性發炎

聯合報／ 記者沈沛育／台北報導
如果平常牙齦不會痛，但用牙線卻流血，或早上睡醒口中有血腥味，可能是牙齦慢性發炎，應就醫檢查。圖／123RF
如果平常牙齦不會痛，但用牙線卻流血，或早上睡醒口中有血腥味，可能是牙齦慢性發炎，應就醫檢查。圖／123RF

不少人以為用牙線時流血，是清除牙垢時的正常現象。牙醫師公會全聯會口腔衛生委員會顧問林敬修提醒，如果平常牙齦不會痛，但用牙線卻流血，或是早上睡醒感覺口中有血腥味，可能是牙齦慢性發炎，應就醫檢查。

林敬修指出，牙齦急性發炎可能伴隨疼痛，但慢性發炎通常無明顯痛感，民眾可能只在刷牙、用牙線時發現流血，或早上睡醒時感覺口中有血腥味，容易忽略口腔問題。

牙齦慢性發炎主要與牙菌斑、食物殘渣及牙結石等刺激有關。牙菌斑是細菌聚集形成的生物膜，若清潔不徹底，持續堆積在牙齒表面及牙齦邊緣，就可能引起牙齦發炎。若長期沒有處理，也可能進一步發展成牙周病，嚴重時甚至破壞牙周組織及支撐牙齒的齒槽骨。

林敬修表示，若用牙線時流血有兩種可能，一是牙齦原本就有發炎，受到牙線或牙刷刺激後便容易出血；二是清潔方式不正確，例如使用牙線時過度用力，直接壓迫牙齦，或刷牙時力道太大、使用刷毛過硬的牙刷，都可能造成牙齦受傷。

在牙線使用方式上，林敬修建議，應將牙線貼住牙齒側面，呈C字形包覆牙齒，再沿著牙齒側面上下刮動，清除牙縫中的牙菌斑與殘渣，而不是直接將牙線用力壓進牙齦。每清潔一至兩個牙縫，就要更換乾淨的牙線區段，避免將髒汙帶到其他牙縫。

牙線與牙線棒如何選擇？林敬修說，牙線可以更換清潔區段、調整較多角度，牙線棒使用方便但清潔後排牙齒時較難調整，仍建議優先使用一般牙線。

牙線 慢性 口腔 牙齒

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