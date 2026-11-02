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健康主題館／6大防癌營養素 助身體抗發炎

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
對抗癌症並非盲目追求單一「神級食物」，而是透過科學的飲食型態，為身體打造「抗發炎、低氧化、高免疫」環境。圖／123RF
對抗癌症並非盲目追求單一「神級食物」，而是透過科學的飲食型態，為身體打造「抗發炎、低氧化、高免疫」環境。圖／123RF

面對癌症，許多人在確診或預防時常感到徬徨無助。其實，對抗癌症的核心並非盲目追求單一的「神級食物」，而是要透過科學的飲食型態，為身體打造一個「抗發炎、低氧化、高免疫」的內在環境。建議可掌握6大抗癌營養原則：

1 優質蛋白質與大豆異黃酮：修復組織與調節荷爾蒙

蛋白質是構成免疫細胞與身體組織修復的重要原料。特別是植物性優質蛋白質如黃豆，其富含的大豆異黃酮具備雙向調節荷爾蒙作用，有助於預防乳癌、攝護腺癌等荷爾蒙相關癌症。

●推薦食材：黃豆、黑豆、毛豆、無糖豆漿

注意：選用熟黃豆或無糖豆漿直接加入調理機中攪打，植物蛋白與異黃酮會被研磨得更細碎，能大幅提升腸道消化與吸收的效率。

2 胡蘿蔔素與脂溶性協同：保護黏膜與高效吸收

β-胡蘿蔔素等關鍵防癌營養素，能轉化為維生素A、保護上皮細胞與黏膜健康，預防肺癌與胃癌。胡蘿蔔素是脂溶性的，單吃吸收率極低，建議先加油烹煮，例如用油稍微拌炒或加熱，透過油脂引導並破壞植物細胞壁，才能將其吸收率從原本的10%大幅提升至70%以上。

●推薦食材：胡蘿蔔、南瓜、地瓜

3 槲皮素與果膠：抑制癌細胞增殖與顧腸道

蘋果皮富含強效抗發炎的槲皮素，果肉含有豐富的水溶性膳食纖維果膠，兩者聯手能抑制癌細胞增殖，維持腸道微生態健康、降低大腸癌風險。不過，蘋果皮常含有人工蠟，攝取前應該用熱水淋洗過，把人工蠟質洗掉。

●推薦食材：帶皮蘋果、洋蔥、莓果類

4 活性酵素與維生素C：清除毒素與提升防護

新鮮芽菜類與蔬果富含的活性酵素與維生素C，能協助清除體內毒素、降低細胞突變風險，同時發揮強效抗氧化作用，保護健康細胞免受自由基破壞。若能與其他抗氧化物質如

維生素E、槲皮素、類黃酮等一起搭配，還能發揮一加一大於二的效果。

●推薦食材：苜蓿芽、芭樂、奇異果、番茄

5 吲哚與異硫氰酸酯：啟動肝臟解毒代謝

屬於十字花科蔬菜家族的吲哚-3-甲醇（I3C）與異硫氰酸酯，是強效的防癌植化素，能協助肝臟進行解毒代謝，促進致癌物排出，降低身體慢性發炎轉化為癌症的機率。十字花科蔬菜本身含有天然草酸，易影響口感與鈣質吸收，建議在調理前快速汆燙15秒，能幫助去除草酸，又能保留最高活性的防癌植化素。

●推薦食材：青江菜、白菜、花椰菜、高麗菜、萵苣

6 單元不飽和脂肪酸：抗發炎與營養吸收媒介

好油如冷壓初榨橄欖油，富含單元不飽和脂肪酸與多酚，具備強效的抗發炎作用；它更是帶動胡蘿蔔素、脂溶性維生素A、D、E、K等吸收的最佳媒介，讓營養發揮最大協同效果。

●推薦食材：冷壓初榨橄欖油、苦茶油、亞麻籽油

防癌綠拿鐵。圖／陳詩婷提供
防癌綠拿鐵。圖／陳詩婷提供

防癌綠拿鐵

食材：

黃豆2湯匙、胡蘿蔔1湯匙、帶皮蘋果半顆、秋葵半條、苜蓿芽1把、萵苣幾片、青江菜與白菜1/3碗、冷壓初榨橄欖油1湯匙、溫水300至400cc。

作法：

1.黃豆蒸熟；蘋果洗淨去果蠟切塊；苜蓿芽與萵苣洗淨。

2.秋葵、青江菜、白菜洗淨燙熟；胡蘿蔔加油烹煮。

3.所有食材放入調理機中，加入40至50℃溫水攪打均勻，可趁溫熱飲用。

對抗癌症並非盲目追求單一「神級食物」，而是透過科學的飲食型態，為身體打造「抗發炎、低氧化、高免疫」環境。圖／123RF
對抗癌症並非盲目追求單一「神級食物」，而是透過科學的飲食型態，為身體打造「抗發炎、低氧化、高免疫」環境。圖／123RF

營養素 黃豆 抗癌 癌症 腸道 好油

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