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健康名人堂／超高齡社會 老年精神醫療應走入社區

聯合報／ 歐陽文貞

台灣邁入超高齡社會，高齡者精神健康是牽動國家永續的重大考驗。2001年公衛調查，台灣老人精神疾病盛行率37%，遠高於青壯年族群。老年精神疾患中，老年憂鬱症盛行率最高、衝擊最鉅，實證醫學證實，老年憂鬱症使長者失智症風險增加2倍。

此外，老年失智症合併嚴重精神行為症狀（BPSD）、思覺失調症與憂鬱症，並同時罹患身體疾病，亟需「全人整合」醫療照護與長照，跨領域社會資源介入及政策，建構社區化精神照護體系，落實在地安老與活力老化。但高齡精神醫療需求倍增，醫院急性病房無法滿足全人照護，必須延伸至社區。

讓患者在熟悉環境中受照護

完善的社區精神醫療，核心在於串聯公共衛生、醫療照護、社會福利及長期照顧，建立跨專業合作機制。世衛組織（WHO）及各國經驗均指出，社區精神醫療是精神急性住院治療後不可或缺的延續性照護模式。

社區是長者維繫日常功能、人際網絡與身心復元的核心環境。相較於機構安置，社區化照護貼近生活實況，減少環境劇變帶來的認知混亂與功能退化。完善的社區精神醫療涵蓋健康促進、疾病預防、早期篩檢、整合治療、復健及長期支持，透過雙向轉介，讓各階段個案獲適切銜接。

更重要的是，當醫療與長照專業團隊走入社區，社會大眾能正向理解精精神疾病、消除汙名化、協助連續性醫療，讓長者與家屬更願意主動求助並融入在地生活。

但社區精神醫療面臨各種挑戰，儘管社區化理念已獲共識，政策與實務上仍面臨多重體制瓶頸。WHO及相關國際組織倡議：精神疾病患者應在熟悉的生活環境中接受適切照護，而非過度依賴醫院或封閉式機構。

整合資源應對高齡共病挑戰

但實務上，高齡精神疾病患者往往與慢性病、認知障礙、失能及家庭照顧負荷高度交織。目前醫療與長照分工存有斷層，基層面對嚴重的精神行為症狀時，常感無力。推動社區精神醫療絕非單純增加服務據點或人力，更須重整資源配置與轉銜流程，建立全面回應高齡複雜共病的整合制度。

綜合WHO及國際組織實證報告與各國經驗，當前推動社區精神醫療面臨六大瓶頸：

一、體系銜接不足：醫院與社區缺乏老年精神醫療的整體規畫，急性出院後追蹤仍有缺口。

二、專業訓練待加強：基層與專科專業人員對老年精神醫學實務知能仍待深化。

三、社會偏見與汙名：社會刻板印象影響罹患老年精神疾病的民眾就醫意願與社區接納度。

四、政策持續性不足：缺乏國家層級且具持續性的政策藍圖與專款挹注。

五、資源分布不均：醫療資源集中都會，城鄉照護量能分布失衡。

六、團隊人力短缺：社區跨專業精神醫療團隊量能匱乏。

突破這些瓶頸，政府應落實政策領導與長期資源挹注，建立醫院、基層醫療、公衛與長照的協作平台；醫療機構應深化出院準備與社區追蹤，同時擴大人才培訓與民眾識能教育，多管齊下，提升社區精神醫療的可近性與照護品質。

（作者歐陽文貞為高雄市立凱旋醫院老年精神科醫師兼教研部主任、高醫精神學科教授、老年精神醫學會理事）

超高齡社會 長照 照護體系 憂鬱 失智 精神醫學

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