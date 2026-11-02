聽新聞
0:00 / 0:00
讀者雜誌 探討「思維的坑」
「思維的坑」，孟子說「勞心者治人」；哈姆雷特讚歎人類是一件「了不得的傑作」。他們都認為人類只要動腦子，就能透過推理來認識世界。但作者舉了多個例子，人類的思維並非完全理性，也會發生偏差，且會嚴重影響我們的生活。「北大西洋上永不獨行的你」，鐵達尼號撞冰山的故事世人皆曉，船上一名鍋爐工的遭遇更令人驚奇，他被替換臨時上了鐵達尼號，並在船沉沒前上了救生艇倖存。四年後這名鍋爐工在另一艘客輪上工作，結果輪船被德軍潛艇魚雷擊沉。鍋爐工憑著經驗再次成功逃生，他的傳奇經歷為一百年後的影視作品提供了完整的舞台。
「讀者」摘文來自海內外知名作家和媒體，每本八十元。函附廿元回郵，免費試閱「讀者」精選期刊一本，二○二五年合訂本優惠中，諮詢電話：02-27028599。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。