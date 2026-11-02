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健康幣獎勵項目 將納「長者量六力」

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
健康幣政策十月上路，鼓勵年滿十八歲民眾進行癌症篩檢、疫苗接種等預防保健。聯合報系資料照
健康幣政策十月上路，鼓勵年滿十八歲民眾進行癌症篩檢、疫苗接種等預防保健。聯合報系資料照

台灣邁入超高齡社會，全國失智人口逼近四十萬人，慢性病及退化性疾病導致失能，人數更多。衛福部擬將「長者功能評估」（ＩＣＯＰＥ、長者量六力），納入健康幣獎勵項目，鼓勵更多長者定期檢測，及早發現認知功能及身體機能退化等警訊。

國健署副署長林莉茹表示，現階段提供六十五歲以上長者每年一次長者功能評估，涵蓋認知、行動、營養、視力、聽力及情緒等六大面向，透過簡易檢測，了解長者是否功能衰退。一旦發現異常，進一步轉介醫療院所或長照服務資源，及早介入，避免健康問題持續惡化。

林莉茹指出，去年約卅六萬名長者接受評估「長者功能評估」，平均每四名受檢長者，就有一人被發現至少一項能力需要進一步關懷。今年受檢人數持續增加中，預估可達五十萬人，希望透過健康幣誘因，讓更多長者定期檢測。

至於ＩＣＯＰＥ何時納入健康幣？林莉茹表示，第一階段尚未啟動此項目，由於長者功能評估涉及多項檢測及資料上傳程序，相關執行方式需進一步研議；目前正在規畫，計算健康效益，將邀集專家開會，討論實施時程及獎勵額度等。

林莉茹表示，健康幣政策十月一日正式上線，鼓勵年滿十八歲民眾進行癌症篩檢、疫苗接種等預防保健，預計下階段納入長者功能評估，讓自己及家人能及早發現異常，提早就醫。失智症並非正常老化現象，如吃過午餐卻堅稱沒吃飯；常忘記日期、物品位置，或突然出現明顯情緒波動，都是早期警訊。

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