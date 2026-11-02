實務困境…簽過器捐卡 家屬拒絕仍難執行

孫子生前簽署過器捐同意書，車禍被送至急診，宣告不治，醫師通知家屬準備器捐手術，但其祖父母當場痛哭失聲，喊著「不能讓金孫再苦一次」，即使當事人早已簽署過器捐卡，但因不具有強制性，儘管醫師再三勸說，但最後只能作罷。

心臟移植名醫、振興醫院院長魏崢表示，近年器官捐贈風氣低迷，衛福部統計，去年器官移植超過三百件，但其中大半為眼角膜等組織，真正的心、肺等器官移植恐不到百例，除了司法判定困難，傳統「死留全屍」觀念讓許多想遺愛人間的捐贈者留下遺憾。

台北醫學大學附設醫院器官勸募暨移植中心主任江仰仁指出，這類臨床個案真的非常多，當事人雖簽署了器捐同意書，家屬卻在最後關頭反悔，幫家人做了決定，儘管違反了捐贈者生前的意願，但實務上醫療團隊仍難以強制執行。

江仰仁指出，依「人體器官移植條例」精神，捐贈者生前已明確表達器捐意願，家屬原則上不得違反。但法律規定與臨床現實存在落差，當家屬反對時，醫療團隊難以直接援引法律要求其配合，尤其器官摘取手術程序上，需要家人簽署相關文件，因此實務陷入僵局。

「家屬不必明確說反對，只要不願意簽署相關文件，就終止了器捐。」江仰仁說，即使家屬口頭答應，卻遲遲不到醫院辦理相關程序，就可能錯失器官捐贈的時機，這不是單靠修法或強調法律效力，就可輕易解決的問題。呼籲政府積極建立正向社會氛圍，讓民眾理解器官捐贈為延續生命、幫助他人等善行。

江仰仁強調，與其責怪家屬在最後關頭喊卡，不如讓更多民眾在親人生命終點來臨前，充分理解並認同器捐的意義，尊重當事人自主意願，才有機會實現捐贈者的最後心願。