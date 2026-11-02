聽新聞
0:00 / 0:00

萬人苦等器官…器捐法規擬鬆綁 強化「捐贈者意願至上」

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
簽署了器捐同意書，關鍵時刻家屬仍可反對，只要不在文件上簽名，器官移植手術就無法執行。衛福部擬調整程序，讓有意捐贈者不留遺憾。聯合報系資料照
簽署了器捐同意書，關鍵時刻家屬仍可反對，只要不在文件上簽名，器官移植手術就無法執行。衛福部擬調整程序，讓有意捐贈者不留遺憾。聯合報系資料照

器捐人數近年下滑，去年僅三一八人，醫師臨床觀察，許多民眾生前簽署器捐同意書，但臨終時卻因家屬反對而未能遺愛人間。為此，衛福部研擬鬆綁法規流程，強化「病人意願至上」原則，另簡化相關流程，病人於神智清醒狀況下，書面簽名即為重要依據，產生約束力。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，截至十月底，全國一萬一千多人等待器官移植，以腎臟需求最大，超過八八○○人，其次為眼角膜、肝臟、心臟及肺臟。因器官來源有限，供需長期失衡，不少患者在等待過程中病情惡化，來不及接受移植。

聯合報健康事業部昨於華山文創園區舉辦「二○二六健康行動 永續未來」活動，衛福部次長莊人祥出席時表示，去年器捐人數創近年低點，為三一八人，今年截至九月底約二三四人，與去年同期大致持平，為減少器捐障礙，讓更多生命獲得延續，正研議鬆綁相關法規及行政流程，希望有效解決「本人願意捐，家屬卻不願放手」困境。

首先強化「病人意願至上」，避免醫師在執行當事人預立醫療決定時，遭家屬阻撓。再者，簡化相關行政流程，病人神智清楚的情況下，透過書面簽名，即可成為重要依據，產生約束力。莊人祥呼籲，簽署同意書的民眾應及早與家人充分溝通，避免到了生命最後一刻，無法發揮大愛，留下遺憾。

另一項器捐困境為司法程序，莊人祥指出，若因意外事故死亡，涉及死因認定及司法相驗，必須經過檢察官相關程序，才能到院摘取器官，因而錯失寶貴的捐贈時間。

為此，衛福部著手檢討相關制度，將與醫事司及器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心研議，適度調整法規及行政流程，希望在兼顧司法調查、捐贈者權益及醫療倫理等前提下，減少不必要的程序障礙。

衛福部另持續檢討病人自主相關制度，例如評估將預立醫療照護諮商費用納入健保給付，莊人祥強調，將進一步討論調整方案。器捐病主中心新任執行長樊修龍具有器官移植專業背景，在了解實務問題後，即可研議改善方向。

器官 器官捐贈 器官移植 腎臟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

器捐低迷、器官珍貴！振興醫院3顆心救3命 病人術後兩周名醫幾乎沒睡

病危該救到什麼程度？醫師：安寧療護不是放棄等死 是減少遺憾

醫療減碳 永續ESG評選17醫院獲獎

百人戴耳機熱舞不擾鄰 響應健康行動宣言「健康這回事動起來就算數」

相關新聞

讀者雜誌 探討「思維的坑」

「思維的坑」，孟子說「勞心者治人」；哈姆雷特讚歎人類是一件「了不得的傑作」。他們都認為人類只要動腦子，就能透過推理來認識世界。但作者舉了多個例子，人類的思維並非完全理性，也會發生偏差，且會嚴重影響我們的生活。「北大西洋上永不獨行的你」，鐵達尼號撞冰山的故事世人皆曉，船上一名鍋爐工的遭遇更令人驚奇，他被替換臨時上了鐵達尼號，並在船沉沒前上了救生艇倖存。四年後這名鍋爐工在另一艘客輪上工作，結果輪船被德軍潛艇魚雷擊沉。鍋爐工憑著經驗再次成功逃生，他的傳奇經歷為一百年後的影視作品提供了完整的舞台。

健康幣獎勵項目 將納「長者量六力」

台灣邁入超高齡社會，全國失智人口逼近四十萬人，慢性病及退化性疾病導致失能，人數更多。衛福部擬將「長者功能評估」（ＩＣＯＰＥ、長者量六力），納入健康幣獎勵項目，鼓勵更多長者定期檢測，及早發現認知功能及身體機能退化等警訊。

實務困境…簽過器捐卡 家屬拒絕仍難執行

孫子生前簽署過器捐同意書，車禍被送至急診，宣告不治，醫師通知家屬準備器捐手術，但其祖父母當場痛哭失聲，喊著「不能讓金孫再苦一次」，即使當事人早已簽署過器捐卡，但因不具有強制性，儘管醫師再三勸說，但最後只能作罷。

萬人苦等器官…器捐法規擬鬆綁 強化「捐贈者意願至上」

器捐人數近年下滑，去年僅三一八人，醫師臨床觀察，許多民眾生前簽署器捐同意書，但臨終時卻因家屬反對而未能遺愛人間。為此，衛福部研擬鬆綁法規流程，強化「病人意願至上」原則，另簡化相關流程，病人於神智清醒狀況下，書面簽名即為重要依據，產生約束力。

健康名人堂／超高齡社會 老年精神醫療應走入社區

台灣邁入超高齡社會，高齡者精神健康是牽動國家永續的重大考驗。2001年公衛調查，台灣老人精神疾病盛行率37%，遠高於青壯年族群。老年精神疾患中，老年憂鬱症盛行率最高、衝擊最鉅，實證醫學證實，老年憂鬱症使長者失智症風險增加2倍。

健康主題館／6大防癌營養素 助身體抗發炎

面對癌症，許多人在確診或預防時常感到徬徨無助。其實，對抗癌症的核心並非盲目追求單一的「神級食物」，而是要透過科學的飲食型態，為身體打造一個「抗發炎、低氧化、高免疫」的內在環境。建議可掌握6大抗癌營養原則：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。