秋冬溫泉季 漫步金山線

「思維的坑」，孟子說「勞心者治人」；哈姆雷特讚歎人類是一件「了不得的傑作」。他們都認為人類只要動腦子，就能透過推理來認識世界。但作者舉了多個例子，人類的思維並非完全理性，也會發生偏差，且會嚴重影響我們的生活。「北大西洋上永不獨行的你」，鐵達尼號撞冰山的故事世人皆曉，船上一名鍋爐工的遭遇更令人驚奇，他被替換臨時上了鐵達尼號，並在船沉沒前上了救生艇倖存。四年後這名鍋爐工在另一艘客輪上工作，結果輪船被德軍潛艇魚雷擊沉。鍋爐工憑著經驗再次成功逃生，他的傳奇經歷為一百年後的影視作品提供了完整的舞台。

2026-11-02 00:36