器捐低迷、器官珍貴！振興醫院3顆心救3命 病人術後兩周名醫幾乎沒睡

國內器官捐贈人數近年下滑，全台有近1.2萬名病人苦等器官移植，許多人等不到重生機會。衛福部次長莊人祥今表示，去年器官捐贈人數創下近年低點，但今年與去年同期相比大致持平，器官供需失衡問題仍嚴峻。部分民眾生前已表達器捐意願，臨終時卻因家屬反對而無法完成捐贈，加上意外死亡涉及司法相驗程序，可能錯失器捐時機。

心臟移植名醫、振興醫院院長魏崢說，近年器官捐贈風氣確實較低，衛福部雖統計，去年器官移植約300多件，但其中應包含眼角膜等組織，依他評估，真正的心、肺等器官移植恐不到100例，器官移植風氣必須提升。而勸募過程、司法判定等困難也必須一一克服，醫界與檢察官應充分合作。

器捐及病主中心前董事長李明哲說，如今器捐風氣低迷，原因之一是許多疾病末期病人選擇了安寧療護，但為何病人選擇安寧療護，還是與政府推廣有關，建議政府必須重視器官捐贈，應該要讓民眾有知的權利，知道末期病人可以選擇器捐，並大力推廣，這是政府的責任。

魏崢說，臨床上確實遇過願意捐出心臟的患者，即便已簽署器捐卡願意捐心，但因不具強制性，最後家屬仍然反對捐贈的案例，特別是捐贈者的祖父、祖母，內心常無法接受，不忍心孫子再痛苦一次，或家屬有「死留全屍」的想法，不願意捐贈者捐出器官，最後無法順利捐出的情形。

其實，面對捐贈者時，不能因為已願意捐出器官而疏於照顧。魏崢指出，捐贈者尚未捐出器官前仍是病人，必須給予照顧，甚至是捐贈者家屬的心情也須一併呵護，因為家屬一定是萬般不捨。該院的做法就是十分重視持續照顧捐贈者，同時關心捐贈者家屬的心情，因此最後反悔不願捐贈的情形十分少見。

振興醫院日前一次協助三位病患接受心臟移植手術，這樣的情形相當少見，魏崢說，一次獲得三顆心臟，主要是排序在比較前面等待心臟的患者可能不適合移植，或捐贈心臟條件不適合前面的捐贈者；而該院有能力照顧好即便是接受心臟條件不佳的移植患者，特別是此三位病患都有裝著心室輔助器，等於是二次動刀，不只是手術困難，術後照顧也需費盡心力。

「在三位病人接受移植後兩周內，我每天幾乎只睡2、3個小時，甚至必須整夜待命。」魏崢說，這三位病人病情複雜，術後可能遭到感染、出血、呼吸壓迫等問題，他須隨時了解病人的情形，甚至因突發狀況可能需要再次手術，「兩周下來，每天幾乎沒怎麽睡」，所幸，在盡心照顧下三位患者都順利出院。他說，每顆移植心臟都得來不易，患者也都願意接受心臟移植，一定是盡全力救治。