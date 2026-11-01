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全台首場原住民病主專場在基隆 春風文教基金會開闢弱勢「綠色通道」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
為愛前行基金會與北市聯醫團隊透過「一站式病主友善服務」協助17組原住民家庭。圖／為愛前行基金會提供
為愛前行基金會與北市聯醫團隊透過「一站式病主友善服務」協助17組原住民家庭。圖／為愛前行基金會提供

全台首場專為都市原住民舉辦的預立醫療照護諮商（ACP）與預立醫療決定（AD）簽署專場，今在基隆市原住民文化會館溫馨登場。這場由「為愛前行基金會」主辦的「為愛自主・環島前行」公益行動第三站，攜手台北市立聯合醫院及在地財團法人春風文教基金會，成功協助46位原住民、17組原住民家庭在一個上午內以「一站式服務」完成簽署，並補助全額諮商費，打破以往原鄉或移居族人因資訊落差、經濟負擔而與「病人自主權利法」擦身而過的困境。

春風文教基金會董事長王醒之說，依原住民就業狀況調查，高達5成族人從事基層勞力、2成投入營造業。當意外突然發生，家屬常在毫無準備下被迫決定「要不要救、救到什麼程度」，甚至承受龐大的親族情感、經濟壓力，不敢把心中真正的想法說出口。

為了打破艱澀的法律條文藩籬，春風文教基金會近年透過社區紮根與跨界串聯，將病主法轉化為茶餘飯後的生命話題，更在基隆市辦了百場說明會。本次活動不僅選在族人最熟悉的原住民文化會館，主辦單位還為每組家庭個別安排專業的諮商人員，讓大家一次把所有的疑問都解開，王醒之驚呼，「這真的太細緻了，簡直是頭等艙等級的諮商服務」。除此之外，為愛前行基金會也提供全額諮商費補助給現場每位參與者及2位陪同家屬，真正實現「病主法」推動的最後一哩路。

「以前總覺得談死不好，但今天和孩子一起坐下來聽，才發現這是對家人的愛。」現場參與簽署的阿美族長者感性分享，原住民的醫療決定往往不是一個人的事，而是整個家族的大事。今天全家人一起聽諮商、表達意願，未來在面臨關鍵時刻時，孩子們就不必在病床前為了解除痛苦或繼續搶救而陷入爭執與自責。

作為本次合作醫院，北市聯醫深耕預立醫療照護諮商多年。北市聯醫社工室主任楊君宜說，聯醫自病主法上路以來，已累計協助超過2.5萬人進行ACP，近2.5萬人完成簽署AD，約占全台簽署量的一成五。身為全台病主法推動的領頭羊，聯醫不僅簽署量居冠，其建立的諮商標準流程與弱勢友善模式，更是國內各預立醫療照護諮商機構的學習典範。

本次帶領團隊跨區外展到基隆，北市聯醫陽明院區家庭醫學科主任李俊秀強調，預立醫療決定絕非面臨臨終才需要思考，而是在健康、能清楚表達時送給自己與家人的禮物。楊君宜也在現場觀察到，原民家庭對於生命末期的自主意願其實相當清楚，但的確更在意彼此親族的意見與聲音，透過現場專業的社工師、心理師諮商後，更能有效地引導他們說出自己的心願。

為愛前行基金會誠摯邀請各界攜手加入：歡迎有意舉辦弱勢族群專場的「醫療院所」，以及想認養環島公益行動下一站的「企業機構」直接與我們聯繫。環島公益行動將持續深入台灣每個角落，讓尊嚴終老成為每個人平等的權利。

為愛前行基金會與北市聯醫團隊透過「一站式病主友善服務」協助17組原住民家庭。圖／為愛前行基金會提供
為愛前行基金會與北市聯醫團隊透過「一站式病主友善服務」協助17組原住民家庭。圖／為愛前行基金會提供

為愛前行基金會與北市聯醫團隊透過「一站式病主友善服務」協助17組原住民家庭。圖／為愛前行基金會提供
為愛前行基金會與北市聯醫團隊透過「一站式病主友善服務」協助17組原住民家庭。圖／為愛前行基金會提供

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