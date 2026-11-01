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2波東北季風接力！北東降雨機率增 低溫下探21度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明、後2天北東降雨機率增加、高溫略降，局部地區低溫下探21度。聯合報系資料照
明、後2天北東降雨機率增加、高溫略降，局部地區低溫下探21度。聯合報系資料照

未來1周受到2波東北季風影響，中央氣象署預報員賴欣國表示，明、後2天北東降雨機率增加、高溫略降，局部地區低溫下探21度，周三、周四降雨空檔，周四晚間起另一波東北季風增強，北東水氣再增加。

賴欣國說，煙花颱風緩慢朝西移動，之後轉向北、東北方向，往日本南方海面移動，後續將逐漸減弱，對台灣沒有影響；另外，今天至周五基隆北海岸、東半部及恆春有長浪。

針對未來1周天氣，賴欣國指出，明、後（2、3日）受到第1波東北季風影響，東半部、恆春半島有局部短暫降雨，東半部雨勢較大，基隆北海岸、大台北地區有局部短暫降雨，桃園也有零星雨，周二起午後南部山區有零星雨。

周三、周四（4、5日）環境風場偏東風，為第1波東北季風減弱、第2波東北季風增強的空檔，水氣較少，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

周四晚間至周日（5至8日）第2波東北季風增強，迎風面的桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨。

溫度部分，賴欣國表示，這2波東北季風強度並不強，主要影響北台灣高溫將略降，南部不受影響。明天北部、東北部高溫降至26度，後天再將至25度，周三、周四高溫回升至28度，周五至周日再降至26度。中南部未來1周高溫仍維持在30度；低溫部分，各地約21至24度。

東北季風 低溫 機率

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