照顧妻子卻雙雙跌倒 79歲照顧者樂當「健康CEO」：要先學習顧好自己

健康是一輩子的事，聯合報健康事業部主辦「2026健康行動，永續未來」活動第二天下午，現場聚集近千名民眾，從「健康人生有限公司闖關趣」帶領民眾成為自身健康CEO、器捐病主中心以繪本導讀陪孩子認識善終三法，而元氣醫聲live podcast以「暗空療癒」及「長輩失能了該找誰？」進行精彩對談。台灣巴金森之友協會合唱班特地來到現場，獻唱「祝你一路順風」、「再度重相逢」等經典歌曲，為活動增添溫馨氣氛。

闖四關學健康管理 做自己的健康CEO

「不讓自己成為被照顧的人」，是79歲張克恭最大的心願。談到76歲妻子罹患巴金森氏症和失智症，近年認知與行動能力退化，他曾在協助妻子移位時雙雙跌倒，更曾跌倒撞到頭部、接受手術，深刻體會照顧者健康的重要性，並認真拍下現場衛教資訊，希望照顧妻子的同時，也守住自己的健康。

「健康行動 永續未來」活動透過「健康人生有限公司闖關趣」，邀民眾擔任自身健康CEO，以四個部門串聯健康、亞健康到疾病與照護的課題，將抽象知識轉化為生活中的選擇。首關「教育訓練部」帶領民眾破解健康迷思；第二關「日常營運部」認識血壓、血糖、血脂數值，學習居家量血壓的「722原則」；第三關「危機管理部」依生活需求認識透析方式，透過管路操作體驗居家腹膜透析；最後「生活續航部」聚焦失智照護，思考家人失智時最需要哪些支持。

44歲與42歲的蔡先生、王先生，皆表示對透析體驗印象深刻。蔡先生想起奶奶過去每周三次往返醫院透析的辛苦，更認同健康觀念應及早建立；平時已有重訓、有氧運動及自行烹調原型食物習慣的他們，認為應在慢性病發生前，就開始進行健康管理。

睡不好先減少光刺激 焦傳金談暗空療癒與健康永續

現代人因壓力大，加上手機不離身，不僅視力變差，更影響睡眠品質。國立清華大學生命科學系特聘教授焦傳金在「暗空療癒」元氣醫聲live podcast對談中，以神經生物學與視覺科學切入，提醒現代人在追求便利的同時，也要為身心保留黑暗與休息的空間。

現場民眾向他請教自身的失眠問題。他建議，改善睡眠可以先從睡前放下手機、減少光線刺激做起，讓大腦接收到夜晚來臨的訊號。並說明，眼睛內有參與調節生理時鐘的感光細胞，對偏藍的短波長光線尤其敏感；夜間接觸過多人工光線，可能抑制褪黑激素分泌，干擾身體準備入睡的過程。因此，睡前持續盯著螢幕，即使身體已經疲累，大腦仍可能遲遲無法進入休息狀態。

焦傳金也分享自己的做法，只要滑手機約五至十分鐘，就提醒自己停下來，避免注意力持續被演算法牽引。他提出「感官庇護所」的概念，透過調暗燈光、暫停螢幕，減少密集的視覺刺激，重新感受周遭聲音與身體觸覺，讓不斷接收資訊的大腦有機會沉澱。

擺脫舊觀念 提早做好長造準備

台灣已邁入超高齡社會，許多家庭常在長輩突發失能時才尋求長照資源。社團法人台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸在現場的元氣醫聲live podcast中分享，過去社會觀念常認為把長輩送進機構是不孝，但「若在不清楚長照資源下就將長輩送去才是不孝！」時代已改變，應在長輩尚未發生問題前，共同討論家中是否有條件以長輩喜歡的方式來照顧。

此外，近年來長照觀念也逐漸改變，過去普遍認為照顧是當長輩失能時「什麼都幫他做」，但邱青萸提醒「沒事反而更有事！」，若什麼都替長輩做好，恐使長輩無法維持原本能自理或失去復能的機會。她建議，長輩能自己做的事情就讓他自己做，家屬則應在旁陪伴與鼓勵。

邱青萸也建議，應趁爸媽健康時先討論未來的規劃。若爸媽排斥討論長照，背後原因可能是「捨不得孩子花錢」或「誤認為自己被拋棄」，家屬應先了解真實顧慮、耐心引導，才能找到長輩願意接受的方案。

一句道謝、一聲道愛 繪本陪親子認識善終三法

「最後的『道愛、道謝、道歉和道別』，滿值得讓人好好思考。」45歲的王先生帶著一歲半與四歲半的孩子，參加現場的繪本導讀活動。提到孩子對故事裡的太空人情節印象深刻，而讓王先生最有感的，則是故事最後帶出的「人生四道」。一場親子共讀，也讓平日不容易開口的愛與感謝，以及如何面對生命終點的醫療選擇，有了討論的契機。

參與導讀的羅東博愛醫院新生兒暨小兒加護病房主任吳淑娟指出，《豬二哥的歡樂派對》故事中的豬二哥熱愛旅行，最大的夢想是搭太空船探索宇宙，卻因罹患無法治癒的嚴重胃病，在手術與治療後日漸虛弱。經社工介紹，他選擇回家接受安寧照護，由醫護團隊協助減輕疼痛、舒緩不適，也得以和家人散步、回憶往事，說出心裡的愛。

她表示，繪本生命教育「第一個教育的就是我們大人的觀念」。面對死亡與失去，大人也需要學習如何理解、如何開口，才能陪孩子認識生命。她提醒，人生最後的道愛、道謝、道歉、道別，往往是家庭最難啟齒的功課，尤其道歉，更容易在日常相處中被擱置，及早練習表達，有助於減少來不及說出口的遺憾。

巴金森之友合唱班 歌聲唱出健康與活力

健康永續市集現場傳來悠揚歌聲，為活動增添溫馨氣氛。台灣巴金森之友協會合唱班特地到場，獻唱「祝你一路順風」、「再度重相逢」等經典歌曲。這群熱愛唱歌的巴金森病友，透過每周練習找回自信，也讓生活多了期待與歡笑。

對巴金森病友而言，說話、走路等日常活動，往往需要付出比一般人更多的力氣，但他們仍在自己的能力範圍內，堅持做一件讓自己快樂的事。透過歌唱，不僅享受音樂帶來的喜悅，也展現積極面對疾病、持續參與生活的精神。他們用歌聲實踐健康行動，更將生命的活力與溫暖傳遞給現場每一個人。

「健康行動 永續未來」活動透過「健康人生有限公司闖關趣」，邀民眾擔任自身健康CEO，以四個部門串聯健康、亞健康到疾病與照護的課題，將抽象知識轉化為生活中的選擇。圖／聯合報健康事業部提供

在孩子成長的過程中，一定繞不開生命關懷議題。羅東博愛醫院新生兒暨小兒加護病房主任吳淑娟透過親子共讀的方式，向孩子解釋器官捐贈、病人自主權、安寧療護等「善終三法」。圖／聯合報健康事業部提供