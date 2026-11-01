快訊

烏克蘭無人機大舉進攻！俄最大煉油廠遇襲「毀逾百架無人機」

韓國瑜高雄輔選 笑稱5寶媽議員「當選再生一個」分局長老公冒汗

台北市長夫人石舫亘掃街遇民眾持槍！警盤查確認「非違禁品」是這1物

聽新聞
0:00 / 0:00

病危該救到什麼程度？醫師：安寧療護不是放棄等死 是減少遺憾

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，安寧療護的建立需要長期宣導，才能逐漸減少誤解。聯合報系資料照
醫師提醒，安寧療護的建立需要長期宣導，才能逐漸減少誤解。聯合報系資料照

當罹患重症、生命走到難以挽回的階段，究竟該積極搶救到什麼程度？羅東博愛醫院新生兒暨小兒加護病房主任吳淑娟以臨床經驗分享，兒童安寧療護與成人最大的不同，在於未成年孩子通常無法獨立作出完整的醫療決定，醫療團隊必須與家長充分溝通，在延續生命與減輕痛苦之間尋求平衡，讓孩子獲得最適切的照護，也避免家屬留下遺憾。

吳淑娟表示，兒科醫師雖然不像成人科別經常接觸生命末期醫療議題，但在新生兒加護病房、兒童加護病房，甚至兒童癌症病房，仍可能面臨艱難的醫療決策。例如部分早產兒出生時就合併多重疾病，或重症兒童經過長時間治療，病情仍難以改善，醫療團隊就必須與家長討論，要持續積極搶救，還是調整治療方向。

「要救到什麼程度？」吳淑娟說，這是兒科重症醫療中可能遇到的重要問題。由於孩子尚未成年，相關醫療決策多須由法定代理人參與，醫療團隊除了說明疾病預後與治療選項，也必須協助家長理解不同處置可能帶來的影響，並以孩子的最佳利益作為考量。

吳淑娟指出，兒童安寧療護並不代表放棄治療，而是當疾病難以治癒，或治療可能帶來過多負擔時，重新思考什麼樣的醫療最符合孩子的需要。尤其面對重症新生兒、罹患嚴重疾病的兒童，或癌症末期病童，醫療團隊與家屬更需要建立充分的信任與共識。

近年家長對兒童安寧療護的接受度是否提高？吳淑娟坦言，因任職醫院接觸這類個案相對較少，難以分析整體趨勢。不過，從平日與家長互動的經驗觀察，年輕世代對健康知識的理解與接受程度已有進步，這也有助於未來推廣生命教育及安寧療護觀念。

除了兒童安寧療護，吳淑娟提醒，成人應及早與家人討論生命末期的醫療意願。臨床上常有長輩口頭表示不願插管，但若未事先完成適用的醫療意願文件，當病情突然惡化、家屬意見分歧時，醫療團隊仍可能面臨決策困難。

吳淑娟強調，生命末期醫療不應等到最後一刻才討論。透過事前溝通、了解相關制度並依法完成必要文件，才能讓醫療處置更符合當事人意願，也減少家人之間的衝突與遺憾。無論成人或兒童，安寧療護的核心都是尊重生命，讓每個人在生命不同階段，都能獲得有尊嚴且適切的照顧。

醫師 加護病房

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全台1.2萬人苦等器官移植 家人撤回同意書…莊人祥：研議鬆綁法規流程

台大兒童醫院外抽菸惹議 病童家屬陳情獲回覆「無法取締」引網怒

高雄醫界再傳噩耗 兒童精神科醫師李博偉離世 家長淚憶：不可多得良醫

4醫院深耕偏鄉 縮短醫療差距

相關新聞

圖看一周天氣！明後天東半部雨勢較大 北台灣高溫降至24度

氣象署今天表示，未來一周天氣主要受到兩波東北季風影響，第1波是明天至3日，第2波是在5日晚間，桃園以北、東半部和恆春半島...

先上下震再搖晃！東部海域規模5.6地震 氣象署：未來一周規模5餘震

台灣東部海域今下午4時20分發生規模5.6地震，地震深度119.5公里，最大震度3級，中央氣象署還針對宜蘭縣發布國家級警報。地震測報中心主任吳健富表示，雙北民眾因盆地效應加上高樓層感受較明顯，預估未來1周會出現規模4.5至5的餘震。

中榮神外再遭控「代刀」網傳畫面 院方調查中、衛局態度保留

台中榮總神經外科日前才爆發代刀風波，兩名涉案主任和3名廠商都被判刑但宣告緩刑，不過，風波並未平息。今網路Threads上又有影片丟出並劍指目前擔任神經醫學中心副主任的神經外科部長鄒錫凱「代刀」。該則影片提出照片指鄒雖聲稱自己不曾代刀，但質疑照片中執行手術者就是在為他代刀。

在家追劇別一直坐！醫推4種簡單運動 免器材就能練

假日待在家追劇、滑手機，不知不覺就坐了好幾個小時，活動量也跟著減少。復健科醫師李炎諭提醒，想活動筋骨不一定要上健身房，利用家中空間就能完成4種簡單運動，包括肩部滑牆、分腿蹲、原地踏步及開合跳，不需要額外購買器材，尤其適合平時久坐、缺乏活動的民眾。

11月交通新制1次看！台鐵發車前5分鐘可App訂票、郵局ATM存款上限至10萬

11月多項交通新制上路，包含台鐵App訂票比照高鐵模式，取消30分限制、放寬至開車前5分鐘都能App購票；中華郵政ATM單筆存款金額上限，從原本的6萬元提升至10萬元；另外，毒駕新制也於10月31日上路，經確認使用毒品、迷幻藥或麻醉藥品，均採最高裁罰，機車12萬、汽車15萬元。

照顧妻子卻雙雙跌倒 79歲照顧者樂當「健康CEO」：要先學習顧好自己

健康是一輩子的事，聯合報健康事業部主辦「2026健康行動，永續未來」活動第二天下午，現場聚集近千名民眾，從「健康人生有限公司闖關趣」帶領民眾成為自身健康CEO、器捐病主中心以繪本導讀陪孩子認識善終三法，而元氣醫聲live podcast以「暗空療癒」及「長輩失能了該找誰？」進行精彩對談。台灣巴金森之友協會合唱班特地來到現場，獻唱「祝你一路順風」、「再度重相逢」等經典歌曲，為活動增添溫馨氣氛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。