病危該救到什麼程度？醫師：安寧療護不是放棄等死 是減少遺憾

當罹患重症、生命走到難以挽回的階段，究竟該積極搶救到什麼程度？羅東博愛醫院新生兒暨小兒加護病房主任吳淑娟以臨床經驗分享，兒童安寧療護與成人最大的不同，在於未成年孩子通常無法獨立作出完整的醫療決定，醫療團隊必須與家長充分溝通，在延續生命與減輕痛苦之間尋求平衡，讓孩子獲得最適切的照護，也避免家屬留下遺憾。

吳淑娟表示，兒科醫師雖然不像成人科別經常接觸生命末期醫療議題，但在新生兒加護病房、兒童加護病房，甚至兒童癌症病房，仍可能面臨艱難的醫療決策。例如部分早產兒出生時就合併多重疾病，或重症兒童經過長時間治療，病情仍難以改善，醫療團隊就必須與家長討論，要持續積極搶救，還是調整治療方向。

「要救到什麼程度？」吳淑娟說，這是兒科重症醫療中可能遇到的重要問題。由於孩子尚未成年，相關醫療決策多須由法定代理人參與，醫療團隊除了說明疾病預後與治療選項，也必須協助家長理解不同處置可能帶來的影響，並以孩子的最佳利益作為考量。

吳淑娟指出，兒童安寧療護並不代表放棄治療，而是當疾病難以治癒，或治療可能帶來過多負擔時，重新思考什麼樣的醫療最符合孩子的需要。尤其面對重症新生兒、罹患嚴重疾病的兒童，或癌症末期病童，醫療團隊與家屬更需要建立充分的信任與共識。

近年家長對兒童安寧療護的接受度是否提高？吳淑娟坦言，因任職醫院接觸這類個案相對較少，難以分析整體趨勢。不過，從平日與家長互動的經驗觀察，年輕世代對健康知識的理解與接受程度已有進步，這也有助於未來推廣生命教育及安寧療護觀念。

除了兒童安寧療護，吳淑娟提醒，成人應及早與家人討論生命末期的醫療意願。臨床上常有長輩口頭表示不願插管，但若未事先完成適用的醫療意願文件，當病情突然惡化、家屬意見分歧時，醫療團隊仍可能面臨決策困難。

吳淑娟強調，生命末期醫療不應等到最後一刻才討論。透過事前溝通、了解相關制度並依法完成必要文件，才能讓醫療處置更符合當事人意願，也減少家人之間的衝突與遺憾。無論成人或兒童，安寧療護的核心都是尊重生命，讓每個人在生命不同階段，都能獲得有尊嚴且適切的照顧。