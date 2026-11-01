中榮神外再遭控「代刀」網傳畫面 院方調查中、衛局態度保留

台中榮總神經外科日前才爆發代刀風波，兩名涉案主任和3名廠商都被判刑但宣告緩刑，不過，風波並未平息。今網路Threads上又有影片丟出並劍指目前擔任神經醫學中心副主任的神經外科部長鄒錫凱「代刀」。該則影片提出照片指鄒雖聲稱自己不曾代刀，但質疑照片中執行手術者就是在為他代刀。

針對這些指控，台中榮總今表示，日前接獲檢舉即請政風調查，正查核事證中。 醫院一貫的立場是秉公依法處理、毋枉毋縱。

衛生局表示，日前曾有該院神經外科的內部開會音檔流出，亦有網路爆料鄒錫凱代刀，調查後因事證不明，已移請台中地檢署進一步偵辦，此次若仍未有明確事證，持保留態度。記者致電鄒錫凱，電話轉入語音信箱，未能得到他的回應。

Threads署名「NightSpark」說，「我說過我會反擊的，你鄒大主任最乾淨是嗎?...拒絕凱哥職場霸凌和設局」。影片中有鄒錫凱日前要求指控者「請拿出證據」並反問何時曾看過「俊○在那邊鎖螺釘...魏○助在這邊內視鏡像小老鼠一樣在那邊夾取」的內部開會錄音，而「NightSpark」則提出了一張身著手術服者在操作器機的照片，並指這就是「凱哥御用廠商魏○助」還指「器械都伸進病人體內了」並點名很多開刀房、麻醉科同仁都看過。

不過，該張照片是否在從事神外手術以及確與鄒錫凱有關則無從辨識，並不確定其間有關聯性。

中榮的代刀風波起於有媒體爆料，指該院腫瘤神經外科前主任楊孟寅、微創性神經外科前主任鄭文郁放任3名醫材公司廠商人員進入手術室替患者執刀。經檢察官偵查起訴後，台中地院9月15日依違反醫師法非法執行醫療業務罪判楊孟寅、鄭文郁1年4月、1年2月徒刑，均緩刑4年。而該院神外的連串風波疑和該院的神經外科有派系之爭有關。