圖看一周天氣！明後天東半部雨勢較大 北台灣高溫降至24度

氣象署今天表示，未來一周天氣主要受到兩波東北季風影響，第1波是明天至3日，第2波是在5日晚間，桃園以北、東半部和恆春半島有雨，東半部明天至3日慎防局部較大雨勢。

交通部中央氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天白天起先有一道鋒面通過，隨後東北季風增強，迎風面水氣增多，雨區包括桃園以北、東半部以及恆春半島，其中，東半部地區明天、3日可能會有局部較大雨勢，新竹以南大致多雲到晴。

4日至5日白天東北季風減弱，賴欣國表示，轉為偏東風，水氣減少，除了基隆北海岸、東半部地區和恆春半島可能偶有降雨、午後南部山區會有些零星短暫陣雨外，其他地區都是多雲到晴。

賴欣國指出，第2波東北季風5日晚間增強，可能會持續較久，雨區與第1波差不多，以桃園以北、東半部和恆春半島為主，其他地區多雲到晴，午後南部山區也會有些零星短暫陣雨。

氣溫部分，賴欣國表示，由於這兩波東北季風強度沒有太強，各地低溫約攝氏22度、23度，主要是北台灣高溫下降，而中南部影響不大，未來一周高溫約33度。

賴欣國表示，今天北台灣高溫約30度左右，明天將降到26度，3日再降至24度，4日、5日再回升到28度附近，而在第2波東北季風影響期間，北台灣高溫普遍約25度。

颱風方面，賴欣國指出，預計中度颱風煙花將先緩慢偏西走，之後慢慢轉北、再轉東北，朝日本南方海面前進。他提醒，自今天起至7日，基隆北海岸、東半部、恆春半島須留意長浪。