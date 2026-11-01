先上下震再搖晃！東部海域規模5.6地震 氣象署：未來一周規模5餘震

台灣東部海域、宜蘭龜山島東邊今下午4時20分發生規模5.6地震，地震深度119.5公里，最大震度3級，中央氣象署還針對宜蘭縣發布國家級警報。地震測報中心主任吳健富表示，雙北地區因盆地效應加上高樓層感受較明顯，預估未來1周會出現規模4.5至5的餘震。

中央氣象署發布第115075號地震報告，台灣東部海域今下午4時20分發生規模5.6地震，地震深度119.5公里，最大震度3級。

各地最大陣地為宜蘭、花蓮3級，新北、台北、桃園、新竹縣市、台中、南投、苗栗、彰化、雲林、嘉縣、台南2級，基隆、台東、嘉市1級。

吳健富指出，此次地震發生主因為歐亞大陸與菲律賓海板塊在台灣東部碰撞擠壓所導致，菲律賓海板塊在花蓮外海往東北開始隱沒下去，造成較深的地震，這是一個「隱沒型」地震，在台灣東北部，大約是龜山島附近有兩群地震深度不同的地震群。

第一種是地震深度約10幾公里較淺的一群、另一群深度較深約90至100公里，而稍早發生的規模5.6地震屬於後者、深度較深的地震群。

吳健富表示，在這附近的地震特性，因較接近北部如宜蘭、雙北等，又接近下方，加上雙北有盆地效應，雙北地區住在高樓層的民眾較有感，且會有「先上下震，再搖晃」的感覺。

吳健富說，此次地震規模達5.6，後續會有餘震出現，研判未來1周會有規模4.5至5的餘震。盡管這次深層地震的餘震，傳到地表後感受後較小，但仍提醒民眾要注意防災防震。

地震測報中心下午5時10分召開記者會說明，技正林柏佑表示，過去歷史上隱沒型地震常發生，近期發生最大的地震，是去年12月7日規模7的地震。