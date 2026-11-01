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17縣市有感！東部海域規模5.6地震 宜蘭、花蓮震度3級

聯合新聞網／ 台北訊
今日16:20台灣東部海域發生規模5.6有感地震。圖／中央氣象署
今日16:20台灣東部海域發生規模5.6有感地震。圖／中央氣象署

2026年11月1日下午16時20分，台灣東部海域發生一場規模5.6的地震，震源位於宜蘭縣政府東北東方約39.4公里處，震源深度約119.5公里，屬於中層地震。由於震央接近台灣東部沿岸，宜蘭和花蓮地區感受到明顯搖晃。

最大震度3級地區：宜蘭縣、花蓮縣

宜蘭縣的牛鬥與花蓮縣的西寶觀測到最大震度為3級，屬於弱震等級。此震度下，幾乎所有人都能明顯感受到室內搖晃，房屋和家具會出現搖動現象，靜止的車輛也會有明顯晃動。建議民眾保持冷靜，避免慌張逃跑，並且做好室內安全防護，躲避於堅固家具下，遠離窗戶及懸掛物，以防次生傷害。此外，震度達3級的地區須注意檢查建築物及家具是否有損壞，並留意官方發布的後續防災資訊。

最大震度2級地區：新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、南投縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市

包括新北、台北等多個中西部及北部縣市感受到2級搖晃。此震度屬輕震，大多數民眾會察覺到晃動，電燈及懸掛物輕微搖擺，汽車略有移動。建議民眾注意居家與工作環境的安全，避免高處物品跌落造成危害。

最大震度1級地區：基隆市、台東縣、嘉義市

基隆、台東與嘉義市感受到1級微震，搖晃很輕微，通常只有靜止時可覺察。無需過度擔憂，但仍鼓勵關注安全防震準備。

此次規模5.6的地震雖屬中層且能量釋放適中，但仍提醒民眾儘速檢視家中水、電、瓦斯管線是否安全，避免續發災害。地震發生時，室內應採取「趴下、掩護、穩住」的防震措施，室外則保持空曠並遠離危險物。地震後應聽取官方訊息，確認安全狀況，切勿進入可能受損的建築物內。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

宜蘭 花蓮 地震

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