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在家追劇別一直坐！醫推4種簡單運動 免器材就能練

聯合新聞網／ 綜合報導
分腿蹲可活動臀部與腿部肌群，進行時應注意軀幹挺直、膝蓋不向內偏移。示意圖／Ingimage
分腿蹲可活動臀部與腿部肌群，進行時應注意軀幹挺直、膝蓋不向內偏移。示意圖／Ingimage

假日待在家追劇滑手機，不知不覺就坐了好幾個小時，活動量也跟著減少。復健科醫師李炎諭提醒，想活動筋骨不一定要上健身房，利用家中空間就能完成4種簡單運動，包括肩部滑牆、分腿蹲、原地踏步及開合跳，不需要額外購買器材，尤其適合平時久坐、缺乏活動的民眾。

李炎諭在臉書粉專分享，長時間坐著的人可以先從「肩部滑牆」開始，背部貼牆站立、收緊腹部，雙臂彎曲呈W字形，讓前臂及手背貼住牆面，再緩緩向上伸展成Y字形，停留2秒後放下，每次重複10下、進行3至5組。過程中應避免聳肩，維持動作穩定。

想活動下半身，則可嘗試「分腿蹲」。雙腳前後站開、雙手插腰，保持上半身挺直，慢慢下蹲至雙膝約呈90度，再利用臀部及腿部力量站起。每組12下，左右腳各進行3組，並留意前腳膝蓋不要向內偏移，避免動作走樣。

另外兩項運動不需要靠牆，也能在家完成。「原地踏步」只要挺胸、收腹，配合雙手自然擺動，交替抬腿即可，建議每天累積30分鐘，平時少運動的人可先降低抬腿高度；「開合跳」則是雙腳向外跳開時，雙手同步向上舉起，跳回時放下雙臂，每次10至30下、重複3至5組，落地時記得微彎膝蓋，減少衝擊。

李炎諭提醒，運動應依個人體能調整，不必一開始就要求自己連續活動半小時，先減少久坐時間、逐步建立習慣更重要。若運動過程出現疼痛或其他不適，應立即停止，必要時就醫檢查；年長者及有關節問題的民眾，則建議先諮詢醫師或專業人員，再選擇適合自己的運動方式。

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