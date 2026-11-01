守護慢性病患31年 新北醫師楊永定獲醫療公益獎

新北市政府今天舉辦第14屆醫療公益獎頒獎典禮，表揚25位醫事人員及3家永續醫院。其中深耕板橋社區31年的翰生診所院長楊永定，長年堅持清晨7點開診，就為照顧慢性病患及不便空腹候診的民眾，至今照護約2000名糖尿病患者及3000多名高血壓患者，更提供身心障礙弱勢族群免收掛號費，用實際行動守護基層民眾健康，這次獲得醫療貢獻獎。

新北市府今天在市府603大禮堂舉辦第14屆醫療公益獎頒獎典禮，由市長侯友宜親自頒獎，表揚在醫療照護、防疫推動及社區服務等領域有傑出貢獻的醫事人員與醫院。

侯友宜表示，新北市人口超過400萬人，市民健康是安居樂業的重要基礎，無論是急重症醫療、偏鄉巡迴醫療，或全天候公共衛生與防疫工作，都有醫事人員默默付出，醫療公益獎不僅是肯定專業，更代表全體市民對醫護人員的感謝。

其他獲獎者包括從醫近30年的亞東醫院部長吳彥雯，她長期投入動脈硬化、冠心症及心衰竭研究，結合人工智慧與大數據開發智慧醫療系統，並整合亞東醫院與新北市消防局，建立即時救護通報與遠距健康管理平台，提升急重症患者到院前的救護效率。

另名獲獎者、樂生醫院醫事檢驗師曹書瑋，則致力傳承漢生病皮膚抹片檢驗技術，透過訓練計畫將特殊檢驗技術傳授給各大醫學中心的後進，避免專業技術失傳。

衛生局長陳潤秋表示，今年醫療公益獎共有62件提名，經書面審查、初審及決審三階段評選，最終選出25位醫事人員及3家醫院。市府特別選在醫師節前夕公開表揚，希望讓更多民眾看見醫事人員長年投入醫療照護的辛勞，也將這份守護市民健康的力量持續傳承。