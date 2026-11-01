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感冒聲音沙啞別用氣音 醫揭「3行為」恐讓失聲更嚴重

聯合新聞網／ 綜合報導
家醫科醫師温梓言提醒，聲音沙啞期間應減少說話，避免頻繁清喉嚨。圖／AI生成
家醫科醫師温梓言提醒，聲音沙啞期間應減少說話，避免頻繁清喉嚨。圖／AI生成

感冒喉嚨沙啞時，不少人會刻意壓低聲音，改用氣音說話，以為這樣比較不傷喉嚨。家醫科醫師温梓言提醒，氣音不但無法讓聲帶好好休息，反而可能增加負擔，若再加上頻繁清喉嚨、勉強說話，恐使發炎情況加重。醫師建議，聲音沙啞期間應盡量少說話、補充水分，讓聲帶充分休息。

温梓言在Threads上發文指出，感冒導致聲音沙啞時，應避免刻意使用氣音，因為這種說話方式可能讓喉嚨更加費力。若工作或生活上必須開口，應以自然、輕鬆的音量說話，不要刻意壓低聲音。此外，感覺喉嚨有痰時，也不建議反覆用力清嗓，可先喝口水緩解不適。

至於感冒為何會突然失聲？醫師陳乃銘曾在臉書說明，常見原因是病毒性喉炎。當病毒感染影響喉嚨及聲帶，造成局部發炎、水腫，聲帶便可能無法正常振動，導致聲音變得沙啞，嚴重時甚至難以發聲。若感冒期間仍持續說話、喊叫或清喉嚨，也可能讓不適持續更久。

陳乃銘指出，除了病毒感染，咳嗽、鼻涕倒流及胃食道逆流，也可能持續刺激喉嚨。多數感冒引起的失聲約在1至2周內逐漸改善，恢復期間應讓聲帶休息，適量補充溫水，並選擇清淡、容易入口的食物。他也建議暫時減少酒精、辛辣及油炸食物等刺激來源，若想飲用蜂蜜水，須注意1歲以下嬰兒不宜食用蜂蜜。

不過，聲音沙啞也不能一味等待自行恢復。陳乃銘提醒，若失聲超過2周仍未改善、反覆發作，或伴隨吞嚥疼痛、呼吸不順等症狀，應尋求醫師評估。有抽菸習慣或工作需要長時間說話的人，也要特別留意聲帶健康。若出現明顯呼吸困難，則應立即就醫，避免延誤處置。

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