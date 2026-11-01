長者「量六力」將納健康幣…國健署：每年50萬人受檢 及早揪出失智警訊

台灣邁入超高齡社會，失智症及長者失能問題日益受到關注。為鼓勵長者及早掌握健康狀況，衛福部規畫將「長者功能評估（ICOPE）」，俗稱「長者量六力」，納入健康幣獎勵項目。

國健署副署長林莉茹表示，這項服務去年約有36萬名長者接受評估，今年服務人數持續增加，預估可達50萬人，未來希望透過健康幣誘因，鼓勵更多長者定期檢測，及早發現認知功能及身體機能退化的警訊。

林莉茹指出，國健署目前提供65歲以上長者每年一次ICOPE評估，涵蓋認知、行動、營養、視力、聽力及情緒等六大面向，透過簡易檢測，了解長者是否出現功能衰退情形。一旦發現異常，可進一步轉介醫療院所或長照服務資源，及早介入，避免健康問題持續惡化。

至於ICOPE何時納入健康幣？林莉茹表示，第一階段尚未納入，但後續確實已有相關規畫。由於長者功能評估涉及多項檢測及資料上傳程序，相關執行方式仍須進一步研議，目前尚未確定實施時程及獎勵額度。

根據國健署資料，2025年已有超過36萬名長者接受ICOPE檢測，平均每4名受檢長者，就有約1人被發現至少一項能力需要進一步關懷，顯示長者功能退化問題不容忽視。

林莉茹表示，失智症並非正常老化現象，民眾不能將記憶力衰退視為年紀增長的必然結果。例如長者明明吃過午餐，卻堅稱沒有吃飯。或經常忘記日期、物品擺放位置，甚至突然出現明顯情緒波動、容易生氣等，都可能是早期警訊。

林莉茹強調，這些症狀不代表一定罹患失智症，但若與過去表現明顯不同，家屬應提高警覺，盡早陪同就醫接受進一步評估，而非單純認為「老了就是這樣」。

除了早期辨識，失智症預防更應從年輕時開始。林莉茹指出，失智症與許多慢性疾病具有共同風險因子，包括缺乏運動、不健康飲食、三高及吸菸、飲酒等。建議民眾每周至少進行150分鐘中等強度運動，飲食掌握少油、少糖、多蔬果原則，並注意紅肉攝取量。

林莉茹表示，若已罹患高血壓、糖尿病或高血脂，應遵照醫囑規律治療，妥善控制慢性病，同時維持充足睡眠、情緒穩定及良好人際互動，透過參與社區活動、增加社交刺激，降低認知功能退化風險。