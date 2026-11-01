快訊

14歲國中女生急性腦中風！平日飲食習慣曝光「愛吃這些東西」

聽新聞
0:00 / 0:00

長者「量六力」將納健康幣…國健署：每年50萬人受檢 及早揪出失智警訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署副署長林莉茹表示，已規畫將「長者量六力」，納入健康幣獎勵項目。記者許正宏／攝影
國健署副署長林莉茹表示，已規畫將「長者量六力」，納入健康幣獎勵項目。記者許正宏／攝影

台灣邁入超高齡社會，失智症及長者失能問題日益受到關注。為鼓勵長者及早掌握健康狀況，衛福部規畫將「長者功能評估（ICOPE）」，俗稱「長者量六力」，納入健康幣獎勵項目。

國健署副署長林莉茹表示，這項服務去年約有36萬名長者接受評估，今年服務人數持續增加，預估可達50萬人，未來希望透過健康幣誘因，鼓勵更多長者定期檢測，及早發現認知功能及身體機能退化的警訊。

林莉茹指出，國健署目前提供65歲以上長者每年一次ICOPE評估，涵蓋認知、行動、營養、視力、聽力及情緒等六大面向，透過簡易檢測，了解長者是否出現功能衰退情形。一旦發現異常，可進一步轉介醫療院所或長照服務資源，及早介入，避免健康問題持續惡化。

至於ICOPE何時納入健康幣？林莉茹表示，第一階段尚未納入，但後續確實已有相關規畫。由於長者功能評估涉及多項檢測及資料上傳程序，相關執行方式仍須進一步研議，目前尚未確定實施時程及獎勵額度。

根據國健署資料，2025年已有超過36萬名長者接受ICOPE檢測，平均每4名受檢長者，就有約1人被發現至少一項能力需要進一步關懷，顯示長者功能退化問題不容忽視。

林莉茹表示，失智症並非正常老化現象，民眾不能將記憶力衰退視為年紀增長的必然結果。例如長者明明吃過午餐，卻堅稱沒有吃飯。或經常忘記日期、物品擺放位置，甚至突然出現明顯情緒波動、容易生氣等，都可能是早期警訊。

林莉茹強調，這些症狀不代表一定罹患失智症，但若與過去表現明顯不同，家屬應提高警覺，盡早陪同就醫接受進一步評估，而非單純認為「老了就是這樣」。

除了早期辨識，失智症預防更應從年輕時開始。林莉茹指出，失智症與許多慢性疾病具有共同風險因子，包括缺乏運動、不健康飲食、三高及吸菸、飲酒等。建議民眾每周至少進行150分鐘中等強度運動，飲食掌握少油、少糖、多蔬果原則，並注意紅肉攝取量。

林莉茹表示，若已罹患高血壓、糖尿病或高血脂，應遵照醫囑規律治療，妥善控制慢性病，同時維持充足睡眠、情緒穩定及良好人際互動，透過參與社區活動、增加社交刺激，降低認知功能退化風險。

國健署 健康幣 失智

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

醫療減碳 永續ESG評選17醫院獲獎

因應超高齡化 將加強預防、評估與活動空間

陳國樑／長者健保補助 別吵錯重點

50至64歲注意！疾管署明起開放公費流感、新冠疫苗第二階段接種

相關新聞

11月交通新制1次看！台鐵發車前5分鐘可App訂票、郵局ATM存款上限至10萬

11月多項交通新制上路，包含台鐵App訂票比照高鐵模式，取消30分限制、放寬至開車前5分鐘都能App購票；中華郵政ATM單筆存款金額上限，從原本的6萬元提升至10萬元；另外，毒駕新制也於10月31日上路，經確認使用毒品、迷幻藥或麻醉藥品，均採最高裁罰，機車12萬、汽車15萬元。

50至64歲注意！疾管署明起開放公費流感、新冠疫苗第二階段接種

為避免民眾感染流感、新冠病毒，衛福部疾管署10月1日起，開放65歲以上長者等高風險族群免費接種流感、新冠疫苗，並於明日起開放第二階段接種計畫，凡50至64歲無高風險慢性疾病的成人，均可接種流感疫苗。疾管署表示，接種疫苗為提升國人對抗主流病毒株的免疫保護力，降低重症及死亡發生風險，為預防傳染病最有效的方法。

長者「量六力」將納健康幣…國健署：每年50萬人受檢 及早揪出失智警訊

台灣邁入超高齡社會，失智症及長者失能問題日益受到關注。為鼓勵長者及早掌握健康狀況，衛福部規畫將「長者功能評估（ICOPE）」，俗稱「長者量六力」，納入健康幣獎勵項目。

百人戴耳機熱舞不擾鄰 響應健康行動宣言「健康這回事動起來就算數」

台灣邁入超高齡社會，如何讓國人不只活得久，更要活得健康，成為重要課題。聯合報健康事業部主辦「2026健康行動，永續未來」活動今（1）日邁入第二天，邀集衛福部、運動部及國健署代表，倡議將健康管理從疾病治療轉向預防保健，結合AI數位科技、規律運動、健康篩檢，讓健康不再只是口號，而是每個人都能落實的日常行動。現場舉辦健康沙龍、上百人的無聲派對及互動體驗，為全民健康行動注入力量！

感冒聲音沙啞別用氣音 醫揭「3行為」恐讓失聲更嚴重

感冒喉嚨沙啞時，不少人會刻意壓低聲音，改用氣音說話，以為這樣比較不傷喉嚨。家醫科醫師温梓言提醒，氣音不但無法讓聲帶好好休息，反而可能增加負擔，若再加上頻繁清喉嚨、勉強說話，恐使發炎情況加重。醫師建議，聲音沙啞期間應盡量少說話、補充水分，讓聲帶充分休息。

羊奶「脂肪球小、好吸收」…營養師揭3大好處 但不能取代所有乳製品

中醫認為，羊奶性味甘、溫和，具有良好的食療與滋補效果。羊奶與牛奶有哪些營養差異？適合哪些人飲用？營養師公會全國聯合會副理事長黃翠華表示，羊奶與牛奶都是優質乳品，含有蛋白質、脂肪及鈣質等重要營養素，兩者最大差異不在營養多寡，而是蛋白質結構、脂肪組成及寡糖含量不同，羊奶在消化吸收方面具有部分優勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。